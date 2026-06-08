Pohánková zaskočila hráčku z TOP 30, dosiahla najväčšiu výhru. Tréneri sa tešia na ďalšiu výzvu

Zápas ukončila esom. Tak, ako to často dokážu najväčší hráči. Nad hlavu zdvihla ruky a tešila sa. Slovenská tenistka Mia Pohánková si pripísala najväčšie víťazstvo v kariére.
Na turnaji v holandskom Hertogenboschi zdolala 24. hráčku sveta Dánku Claru Tausonovú v dvoch setoch 6:4 a 6:4.
Pohánková tak zdolala hráčku s najlepším rankingom v kariére. Medzi 17-ročnou Slovenkou a Dánkou je rozdiel v rebríčku takmer 260 pozícií.
Sústredená a disciplinovaná
Pohánková predvádzala od úvodných loptičiek veľmi dobrý výkon. Aj keď prehrala hneď úvodný gem, tromi ďalšími sa dostala do výhody.
V prvom sete viedla už 5:2, od zisku setu bola dve loptičky. Nezvládla však tlak a napokon uspela až 6:4.
Druhý set mal opačný priebeh. Pohánková prehrávala už 0:3, neskôr 1:4. Potom však za tohto stavu prišiel zlom, keď tínedžerka zvládla 12-loptičkový gem.
Od toho momentu zobrala Tausonovej dve podania, dovolila jej jediný fiftín a po 92 minútach oslavovala víťazstvo.
"Predviedla veľmi bojovný, sústredený a disciplinovaný výkon proti kvalitnej súperke. Počas celého zápasu zostala verná tomu, na čom dlhodobo pracujeme, a dokázala zvládnuť aj náročné momenty," uviedol pre Sportnet tím Pohánkovej v zložení tenisový tréner Róbert Gašparetz a mentálny kouč Adam Kocian.
Ocenili, že sa vrátila do zápasového tempa po dlhšej turnajovej pauze. "Nie je to jednoduché vrátiť sa späť a hneď podávať kvalitné výkony. O to viac si ceníme dnešné víťazstvo a spôsob, akým ho Mia dosiahla," uviedli tréneri.
VIDEO: Zostrih zápasu Mia Pohánková - Clara Tausonová
Prehra je sklamanie
Pred zápasom poskytol svoj pohľad na duel prvého kola aj televízny komentátor a brat bývalej hviezdnej dánskej tenistky Caroline Wozniackej Patrik.
"Kritériom úspechu je, aby Clara Tausonová tento zápas vyhrala. Vôbec neočakávam, že predvedie špičkový výkon, dôležité je jednoducho zvíťaziť. Niekedy je lepšie vyhrať aj škaredým spôsobom.
V jej aktuálnej situácii je to určite lepšie, ako prehrať po dobrom výkone. Potrebuje zbierať víťazstvá a budovať si sebavedomie," povedal o Tausonovej.
Keď si obe hráčky porovnal, predpokladal výhru krajanky. "Všetci očakávajú jej víťazstvo, aj napriek tomu, čím si počas zranenia prešla. Výhru by sme mali očakávať aj my. Čokoľvek iné by bolo podľa mňa sklamaním," uviedol.
Niekdajšia 34. hráčka sveta Tina Scheurová-Larsenová videla najväčšiu slabinu v Tausonovej podaní.
"Musí znovu objaviť svoj servis, pretože je to pre ňu obrovská zbraň. V budúcnosti musí podávať lepšie ako dnes," povedala po zápase.
Práve servis rozhodoval v zápase. Kým Pohánková "nasúkala" jedenásť es, Tausonová jediné. K tomu urobila Dánka päť dvojchýb, Slovenka len tri.
Priestor na rast
Tréneri Slovenky vidia zmysel v spolupráci, ktorú spolu nastavili. "Tento výsledok nás teší, ale zároveň ho vnímame ako ďalší krok na ceste. Stále vidíme priestor na rast a ďalšie zlepšenie. Tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nás čakajú."
Ďalšou výzvou pre Pohánkovú bude v druhom kole na turnaji v Holandsku Poľka Magda Linetteová, 60. hráčka sveta.
Výhodou Slovenky môže byť, že tráva je najmenej obľúbený povrch hráčky z 3. kola na Roland Garros 2026.
V kariére na ňom nedokázala vyhrať ani polovicu zápasov. Na Wimbledone v roku 2025 vypadla hneď v úvodnom kole.
Pre Pohánkovú sa takisto začala príprava na seniorský Wimbledon. V ňom dostala voľnú kartu do kvalifikácie ako víťazka juniorskej časti z roku 2025.
Vďaka výhre sa v živom rebríčku posunula už o 32 miest na 248. priečku. Ak uspeje aj proti Poľke, poskočí o ďalších 15 priečok.