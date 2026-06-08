Takýto vývoj málokto predpokladal. V poslednom kole predbehli rivala, teraz musia čakať

Víťazom III. ligy Západ sa stali futbalisti FC Slovan Galanta. V záverečnom 30. kole zdolali Častkovce 3:0. Dovtedajší líder Spartak Myjava iba remizoval doma s rezervou Dunajskej Stredy.
Galanta tak preskočila rivala v tabuľke a súťaž vyhrala s náskokom jediného bodu. Pritom dve kolá pred koncom mala Myjava na čele trojbodový náskok a pri vyrovnanosti vzájomných zápasov oveľa lepšie skóre.
O veľkom úspechu galantského klubu sme sa zhovárali s trénerom mužstva MICHALOM HIPPOM.
Ako ste prežívali záverečné kolo? Sledovali ste priebežný stav v Myjave?
Neprežíval som to nijako zvláštne. Skôr som vnímal, že ide o posledný zápas sezóny.
Zápas v Myjave som nesledoval, osobne som spozornel až keď počas zápasu zahlásil miestny hlásateľ priebežný stav. Počas zápasu som sa plne sústredil na vlastný zápas.
Až po záverečnom hvizde som postrehol, že moji hráči priamo na ihrisku sledovali záver na Myjave. Ja som bol už v kabíne, keď som začul spontánnu radosť mojich hráčov.
Prvého mája ste doma uhrali bezgólovú remízu s Myjavou a udržali ste sa na čele tabuľky. Vnímali ste to vtedy ako zlatý bod, alebo vás mrzelo, že ste nevyhrali?
Náš vzájomný zápas s Myjavou bol vyrovnaný. Obe mužstvá sa prezentovali dobrou taktickou a hernou disciplínou a dobrou organizáciou hry. Remíza bola zaslúžená.
Mňa však osobne mrzel zápas na jeseň u nich, keď sme až v úplnom závere prišli o tri body a remizovali sme 2:2.
Po tom zápase však prišla prehra v Nových Zámkoch a následne aj v Gabčíkove a stratili ste pozíciu lídra. Po 28. kole, dve kolá pred koncom mala Myjava na čele trojbodový náskok. Dúfali ste ešte, že ju môžete predbehnúť?
Myjava mala pred sebou posledné dva zápasy s béčkami Komárna a Dunajskej Stredy. Asi málokto by bol predpokladal taký vývoj, aký nastal po záverečnom kole.
My sme išli do súťaže s ambíciou a snahou pohybovať sa v prvej polovici tabuľky. Nedávali sme si žiadne veľké ciele.
Po jesennej časti sme skončili na štvrtom mieste, so značnou bodovou stratou na vtedy vedúci Trenčín B a aj na druhú Myjavu.
Osobne si myslím, že nás paradoxne nakopla a zomkla zimná príprava, ktorá však bola z rôznych objektívnych príčin ďaleko od mojej spokojnosti. Podarilo sa v mužstve vytvoriť víťazné prostredie, hráči ešte viac začali veriť nášmu tréningovému procesu, spôsobu našej hry ako aj tomu, čo chceme hrať, ako reagovať na dané situácie v hre.
Neustále som prízvukoval v kabíne, že víťazstvá nie sú garantované, konkurencia je značná.
Výborný vstup do jarnej časti, zaslúžené jasné víťazstvo 4:1 nad vtedajším lídrom Trenčínom B bol prvým krokom, ktorý pridal na zdravom sebavedomí. V jarnej časti to bolo napokon až jedenásť víťazstiev.
Našou výhodou bolo, že sme išli krok za krokom, neboli sme ničím a nikým zväzovaní, proste sme chceli skončiť v tabuľke čo možno najvyššie.
Počas bohatej trénerskej kariéry ste viedli reprezentáciu, viaceré ligové mužstvá... Kam radíte tento výsledok s treťoligistom vo vašej kariére?
Každé víťazstvo v celej súťaži poteší, či už je to na amatérskej, alebo na profesionálnej úrovni. Nikdy nie je ľahké byť v tabuľke prvý. Som hrdý na svojich hráčov, že to zvládli, že sa prezentovali tak, že po poslednom kole sú lídri.
Viem, čím sme si spolu prešli, kde nás tlačila topánka, kde sme mali rezervy, problémy, ale prvenstvo to všetko dáva do úzadia.
Bolo mužstvo Galanty niečím výnimočné?
„Výnimočných“ vecí bolo niekoľko, tu však nemá význam sa k nim vracať. Naopak, myslím si, že víťazstvo v súťaži nebolo vôbec náhodné.
Boli až štyri tímy v súťaži, ktoré dali viac gólov ako Galanta, ale iba jeden, ktorý dostal menej gólov ako váš tím. Znamená to, že základom vášho úspechu bola defenzíva?
Okrem defenzívy celého mužstva a brankára tam boli aj ďalšie faktory.
Vyhrali sme ďaleko najviac zápasov v súťaži, devätnásť, vonku sme nielen strelecky, ale aj bodovo boli najlepší, podobne ako aj v tabuľke jarnej časti.
Vo vzájomných zápasoch so všetkými mužstvami sme ani v jednom prípade neboli bodovo horší. V tabuľke pravdy sme získali najviac plusových bodov.
Ktorý zápas bol podľa vás na jar kľúčový?
Naštartoval nás prvý jarný zápas s vtedajším lídrom Trenčínom B na jeho ihrisku, ktorý sme zvládli dominantne.
Ktorí hráči boli najväčšie opory počas sezóny?
V každej jednej formácii sme mali hráčov, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. Avšak z môjho pohľadu najväčšou a najsilnejšou zbraňou bola tímovosť, tímový duch mužstva, ktorý však nie je trénovateľný a ako tréner na ňom musíte neustále pracovať.
Hráčom som neustále prízvukoval, že bez toho, aby sme držali spolu, bez spolupatričnosti nemožno očakávať úspech. Náš vzťah bol založený hlavne na vzájomnej dôvere, rešpekte a pochopení, čo je v práci s hráčmi, ktorí sú amatéri mimoriadne dôležité.
Galanta ešte nikdy nehrala druhú najvyššiu súťaž. Čo víťazstvo v tretej lige znamená pre klub?
Víťazstvom v súťaži sme zviditeľnili nielen náš futbalový klub, ale aj celé mesto a jeho široké okolie. Ide o nesporný športový úspech.
Máte už nejaké informácie o tom, či klub vie zabezpečiť druhú ligu finančne a organizačne?
Postrehol som, že na poslednom zápase bol prítomný aj pán primátor mesta ako aj niektorí mestskí poslanci, ktorí si úspech vychutnávali po zápase spoločne s hráčmi.
Poviem to jednoducho: súťaž sme vyhrali, teraz musíme čakať, ako bude s týmto ďalej naložené.
Ostávate pri mužstve aj do ďalšej sezóny?
Mne osobe, a pokiaľ viem, aj trénerovi brankárov ako aj hráčom skončili zmluvy. Verím, že v čo najkratšom čase sa bude vedenie touto otázkou zaoberať.
Ak sa rozhodneme pre druhú ligu, tá je predsa kvalitatívne oveľa náročnejšia. Ak chceme byť konkurencieschopní, kostru mužstva je potrebné udržať a hráčsky káder posilniť.