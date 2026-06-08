Majstrovstvá sveta vo futbale sú tu. Zapletalová sa predstaví v Osle, pokračuje aj finále NHL (TV tipy)

Štvrtok začínajú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Otvárací zápas sa odohrá 11. júna o 21.00 hod na štadióne v Mexiko City, kde sa domáci hráči stretnú s Južnou Afrikou.
V NHL sa začali finálové zápasy o Stanley Cup medzi Vegas Golden Knights a Carolinou Hurricanes. Hráči Vegas vedú v sérií 2:1.
Štvrtok sa začnú aj majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike, ktoré tento rok hostí portugalský Montemor-o-Velho.
Pokračuje aj Svetový pohár vo vodnom slalome, tento víkend sa pretekári predstavia v Augsburgu.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí nórske Oslo. Na podujatí nebude chýbať ani slovenská atlétka Emma Zapletalová.
Jazdci formuly 1 sa tento týždeň predstavia v Barcelone na Veľkej cene Katalánska.
Tenisti a tenistky odštartujú trávnatú časť sezóny turnajmi v Hertogenboschi. Tenisti ešte odohrajú súbežne turnaj v Stuttgarte a tenistky v Londýne, kde sa vo štvorhre predstaví aj legendárna Serena Williamsová po boku Victorie Mbokovej.
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Pondelok (8. jún)
Utorok (9. jún)
Streda (10. jún)
Štvrtok (11. jún)
Piatok (12. jún)
Sobota (13. jún)
Nedeľa (14. jún)
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