Biatlonisti a slalomárky v Česku. Hancko bude v lige čeliť Valjentovi (TV tipy na víkend)

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotkov Neapol pocestuje do Turína, kde odohrajú zápas proti Juventusu. Burnley s Martinom Dúbravkom privíta doma hráčov z Tottenhamu.
V španielskej lige sa odohrá zápas slovenských obrancov. Dávid Hancko s Atléticom Madrid bude čeliť Mallorce s Martinom Valjentom.
Hokejová Tipsport liga má na programe ďalšie kolá. Hokejisti Slovana pocestujú do Popradu, Žilina sa stretne s Košicami a Prešov hostí Nitru.
Pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v českom Novom Měste na Morave. Na biatlonistov čakajú ešte individuálne preteky, zmiešate štafety a preteky s hromadným štartom.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári a slalomári sa predstavia v rakúskom Kitzbüheli, kde ich čaká zjazd, super-G a slalom. Slalomárky sa presunuli do Špindlerovho Mlýnu, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome,
V Dánsku, Nórsku a Švédsku pokračujú majstrovstvá Európy v hádzanej, slovenským hádzanárom sa na turnaj nepodarilo postúpiť. Obhajcami titulu sú hádzanári Francúzska.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 23., 24. a 25. január.
