Biatlonisti a slalomárky v Česku. Hancko bude v lige čeliť Valjentovi (TV tipy na víkend)

Dávid Hancko.
Dávid Hancko. (Autor: X/Atlético de Madrid)
Sportnet|23. jan 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotkov Neapol pocestuje do Turína, kde odohrajú zápas proti Juventusu. Burnley s Martinom Dúbravkom privíta doma hráčov z Tottenhamu.

V španielskej lige sa odohrá zápas slovenských obrancov. Dávid Hancko s Atléticom Madrid bude čeliť Mallorce s Martinom Valjentom.

Hokejová Tipsport liga má na programe ďalšie kolá. Hokejisti Slovana pocestujú do Popradu, Žilina sa stretne s Košicami a Prešov hostí Nitru.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v českom Novom Měste na Morave. Na biatlonistov čakajú ešte individuálne preteky, zmiešate štafety a preteky s hromadným štartom.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári a slalomári sa predstavia v rakúskom Kitzbüheli, kde ich čaká zjazd, super-G a slalom. Slalomárky sa presunuli do Špindlerovho Mlýnu, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome,

V Dánsku, Nórsku a Švédsku pokračujú majstrovstvá Európy v hádzanej, slovenským hádzanárom sa na turnaj nepodarilo postúpiť. Obhajcami titulu sú hádzanári Francúzska.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 23., 24. a 25. január.

Piatok (23. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (24. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (25. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Dávid Hancko.
    Dávid Hancko.
    Biatlonisti a slalomárky v Česku. Hancko bude v lige čeliť Valjentovi (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Biatlonisti a slalomárky v Česku. Hancko bude v lige čeliť Valjentovi (TV tipy na víkend)