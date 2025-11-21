Milánske a londýnske derby, druhé preteky slalomu či formula v Las Vegas (TV tipy na víkend)

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: REUTERS)
Sportnet|21. nov 2025 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Ligové futbalové súťaže sa po reprezentačnej prestávke opäť rozbehnú.

Trápiace sa Košice doma hostia trnavský Spartak, ktorý počas reprezentačnej prestávky ukončil spoluprácu s trénerom Michalom Ščasným.

Lobotka s Neapolom privíta Atalantu, v nedeľu nás čaká milánske derby na San Sire.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Slalomárky a slalomári sa predstavia v rakúskom stredisku Gurgl.

Hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Majstrovská Nitra doma hostí Prešov, Košice privítajú Žilinu a Slovan si zmeria sily s Liptovským Mikulášom.

Cez víkend vyvrcholí Davis Cup semifinálovými a finálovými zápasmi. Po týždňovej prestávke sa vráti aj formula 1, tentokrát v americkom Las Vegas.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 21., 22. a 23. november.

Piatok (21. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Volejbal
Hádzaná
Šípky
Bojové športy
Skoky na lyžiach
Krasokorčuľovanie
Golf
Sobota (22. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Šípky
Hádzaná
Basketbal
Volejbal
Zjazdové lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Motorizmus
Šípky
Golf
Skoky na lyžiach
Nedeľa (23. november)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Motorizmus
Skoky na lyžiach
Plážový volejbal
Basketbal
Šípky
Cyklokros
Americký futbal
