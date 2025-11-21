Milánske a londýnske derby, druhé preteky slalomu či formula v Las Vegas (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Ligové futbalové súťaže sa po reprezentačnej prestávke opäť rozbehnú.
Trápiace sa Košice doma hostia trnavský Spartak, ktorý počas reprezentačnej prestávky ukončil spoluprácu s trénerom Michalom Ščasným.
Lobotka s Neapolom privíta Atalantu, v nedeľu nás čaká milánske derby na San Sire.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Slalomárky a slalomári sa predstavia v rakúskom stredisku Gurgl.
Hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Majstrovská Nitra doma hostí Prešov, Košice privítajú Žilinu a Slovan si zmeria sily s Liptovským Mikulášom.
Cez víkend vyvrcholí Davis Cup semifinálovými a finálovými zápasmi. Po týždňovej prestávke sa vráti aj formula 1, tentokrát v americkom Las Vegas.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 21., 22. a 23. november.
Piatok (21. november)
Sobota (22. november)
Nedeľa (23. november)
