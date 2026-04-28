Slováci vo štvrťfinále MS a Hancko v Lige majstrov. Športový program na dnes (29. apríl)

Športový program na stredu, 29. apríl
Futbal
- 21:00 Atlético Madrid - Arsenal FC, semifinále Ligy majstrov (1. zápas)
Hokej
- 1:30 Buffalo Sabres - Boston Bruins, 1. kolo play-off NHL (stav série: 3:1)
- 2:00 Dallas Stars - Minnesota Wild, 1. kolo play-off NHL (stav série: 2:2)
- 4:00 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:3)
- 10:00 Nemecko - Nórsko, MS hráčov do 18 rokov (zápas o udržanie sa)
- 12:00 Česko - Fínsko, MS hráčov do 18 rokov (štvrťfinále)
- 14:00 Kanada - Švédsko, MS hráčov do 18 rokov (štvrťfinále)
- 16:00 USA - Lotyšsko, MS hráčov do 18 rokov (štvrťfinále)
- 18:00 Slovensko - Dánsko, MS hráčov do 18 rokov (štvrťfinále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Cyklistika
- 12:45 1. etapa Okolo Romandie: Martigny - Martigny (171,2 km)
Basketbal
- 1:00 Boston Celtics - Philadelphia 76ers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 3:1)
- 2:00 New York Knicks - Atlanta Hawks, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:2)
- 3:30 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 3:1)
- 17:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, finále play-off Tipos extraligy (4. zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, semifinále play-off Tipos SBL (stav série: 1:0)
- 19:00 BC Prievidza - Patrioti Levice, semifinále play-off Tipos SBL (stav série: 0:1)
Volejbal
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina, o 3. miesto play-off Niké extraligy žien (stav série: 1:2)
- 19:30 Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava, finále play-off Niké extraligy žien (stav série: 2:1)
Stolný tenis
- 18:00 India - Slovensko, MS družstiev (muži, 7. skupina)
