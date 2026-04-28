Slováci vo štvrťfinále MS a Hancko v Lige majstrov. Športový program na dnes (29. apríl)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov oslavujú gól v zápase proti Fínsku na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne. (Autor: TASR)
Sportnet|29. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 29. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 29. apríl

Futbal

  • 21:00 Atlético Madrid - Arsenal FC, semifinále Ligy majstrov (1. zápas)

Hokej

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Cyklistika

  • 12:45 1. etapa Okolo Romandie: Martigny - Martigny (171,2 km)

Basketbal

  • 1:00 Boston Celtics - Philadelphia 76ers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 3:1)
  • 2:00 New York Knicks - Atlanta Hawks, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:2)
  • 3:30 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 3:1)

  • 17:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, finále play-off Tipos extraligy (4. zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, semifinále play-off Tipos SBL (stav série: 1:0)
  • 19:00 BC Prievidza - Patrioti Levice, semifinále play-off Tipos SBL (stav série: 0:1)

Volejbal

  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina, o 3. miesto play-off Niké extraligy žien (stav série: 1:2)
  • 19:30 Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava, finále play-off Niké extraligy žien (stav série: 2:1)

Stolný tenis

  • 18:00 India - Slovensko, MS družstiev (muži, 7. skupina)
TV program: streda, 29. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

