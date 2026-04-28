Skvelý štart Sloveniek do MS družstiev. Na úvod ovládli všetky zápasy

Tatiana Kukuľková.
Tatiana Kukuľková. (Autor: TASR)
TASR|28. apr 2026 o 22:46
Všetky Slovenky prehrali len po jednom sete.

MS družstiev v stolnom tenise

Výsledky žien - 16. skupina:

Slovensko - Švajčiarsko 3:0

  • Tatiana Kukuľková - Fanny Doutazová 3:1 (5, 5, -8, 10)
  • Barbora Váradyová - Rachel Moretová 3:1 (12, -13, 4, 6)
  • Ema Labošová - Enya Huová 3:1 (-9, 6, 8, 10)

Slovenské stolné tenistky víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. Vo svojom úvodnom vystúpení v 16. skupine si v utorok poradili so Švajčiarkami 3:0.

Tatiana Kukuľková, Barbora Váradyová i Ema Labošová vyhrali svoje duely zhodne 3:1 na sety. Slovenky sa v základnej skupine ešte stretnú s Čile a Madagaskarom.

Ostatné športy

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov oslavujú gól v zápase proti Fínsku na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Slovenskí hokejisti do 18 rokov oslavujú gól v zápase proti Fínsku na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Slováci vo štvrťfinále MS a Hancko v Lige majstrov. Športový program na dnes (29. apríl)
    dnes 00:00
