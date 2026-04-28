Skvelý štart Sloveniek do MS družstiev. Na úvod ovládli všetky zápasy

MS družstiev v stolnom tenise
Výsledky žien - 16. skupina:
Slovensko - Švajčiarsko 3:0
- Tatiana Kukuľková - Fanny Doutazová 3:1 (5, 5, -8, 10)
- Barbora Váradyová - Rachel Moretová 3:1 (12, -13, 4, 6)
- Ema Labošová - Enya Huová 3:1 (-9, 6, 8, 10)
Slovenské stolné tenistky víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. Vo svojom úvodnom vystúpení v 16. skupine si v utorok poradili so Švajčiarkami 3:0.
Tatiana Kukuľková, Barbora Váradyová i Ema Labošová vyhrali svoje duely zhodne 3:1 na sety. Slovenky sa v základnej skupine ešte stretnú s Čile a Madagaskarom.