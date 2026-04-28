Vydarený začiatok. Slováci na úvod MS družstiev zdolali Guatemalu

Ľubomír Pištej.
Ľubomír Pištej. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|28. apr 2026 o 15:20
ShareTweet0

Jediný set stratil Pištej.

MS družstiev, muži - 7. skupina

Slovensko - Guatemala 3:0

Ľubomír Pištej - Ian Morales 3:1 (12, 2, -9, 4)

Wang Jang - Sergio Carillo 3:0 (7, 1, 9)

Jakub Zelinka - Luis Angel Turcios Carillo 3:0 (9, 6, 9)

Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise vstúpili do majstrovstiev sveta družstiev v Londýne výhrou 3:0 nad Guatemalou.

Wang Jang a Jakub Zelinka nedovolili súperom vo svojich zápasoch získať ani set, Ľubomír Pištej zdolal Iana Moralesa 3:1.

Zverencov trénera Petra Šeredu čakajú v 7. skupine ešte favorit na postup z prvého miesta India a aj Tunisko.

Slovenské reprezentantky odštartujú šampionát od 20.30 h duelom proti Švajčiarsku.

Ostatné športy

    Ľubomír Pištej.
    Ľubomír Pištej.
    Vydarený začiatok. Slováci na úvod MS družstiev zdolali Guatemalu
    dnes 15:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Vydarený začiatok. Slováci na úvod MS družstiev zdolali Guatemalu