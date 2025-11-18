Skvelý úvod, potom kríza. Ščasný v Trnave skončil, mužstvo povedie tím so Škrtelom

Michal Ščasný v pozícii hlavného trénera FC Spartak Trnava.
Michal Ščasný v pozícii hlavného trénera FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|18. nov 2025 o 20:40
ShareTweet0

Michal Ščasný už nie je trénerom FC Spartak Trnava.

správu aktualizujeme...

TRNAVA. FC Spartak Trnava ukončil spoluprácu s trénerom Michalom Ščasným. Aktuálne štvrtý tím tabuľky Niké ligy o tom informoval na oficiálnom webe.

"K dohode došlo po vzájomnej diskusii oboch strán. Vedením mužstva bude poverený súčasný realizačný tím so športovým riaditeľom Martinom Škrtelom.

Michalovi ďakujeme za odvedenú prácu, energiu a nasadenie. Prajeme mu veľa úspechov v ďalšej kariére," uvádza trnavský klub. 

Pod vedením českého trénera vstúpil Spartak do ligy štyrmi víťazstvami, no z ďalších deviatich vyhral len tri. Naposledy podľahol nováčikovi z Prešova 1:2 a hoci má o zápas menej ako Žilina, na lídra stráca osem bodov. 

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Michal Ščasný v pozícii hlavného trénera FC Spartak Trnava.
    Michal Ščasný v pozícii hlavného trénera FC Spartak Trnava.
    Skvelý úvod, potom kríza. Ščasný v Trnave skončil, mužstvo povedie tím so Škrtelom
    dnes 20:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Skvelý úvod, potom kríza. Ščasný v Trnave skončil, mužstvo povedie tím so Škrtelom