Slovan s druhým mečbalom a semifinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (28. apríl)

Športový program na utorok, 28. apríl
Futbal
- 21:00 Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov, semifinále Ligy majstrov (1. zápas)
Hokej
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:3)
- 3:30 Utah Mammoth - Vegas Golden Knights, 1. kolo play-off NHL (stav série: 2:1)
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, finále play-off českej extraligy (stav série: 2:3)
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, finále play-off Tipos extraligy (stav série: 3:2) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Cyklistika
- 15:10 Villars-sur-Glâne - Villars-sur-Glâne (3,44 km), Okolo Romandie (prológ)
Basketbal
- 2:00 Orlando Magic - Detroit Pistons, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)
- 3:30 Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:3)
- 4:30 Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:3)
- 19:30 JL Bourg-en-Bresse - Beşiktaş Istanbul, finále EuroCupu (stav série: 1:0)
