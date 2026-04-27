Slovan s druhým mečbalom a semifinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (28. apríl)

Henri Kiviaho (Slovan) a Robby Jackson (Nitra)
Henri Kiviaho (Slovan) a Robby Jackson (Nitra) (Autor: TASR)
Sportnet|28. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 28. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 28. apríl

Futbal

  • 21:00 Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov, semifinále Ligy majstrov (1. zápas)

Hokej

  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:3)
  • 3:30 Utah Mammoth - Vegas Golden Knights, 1. kolo play-off NHL (stav série: 2:1)

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, finále play-off českej extraligy (stav série: 2:3)
  • 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, finále play-off Tipos extraligy (stav série: 3:2) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Cyklistika

  • 15:10 Villars-sur-Glâne - Villars-sur-Glâne (3,44 km), Okolo Romandie (prológ)

Basketbal

  • 2:00 Orlando Magic - Detroit Pistons, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)
  • 3:30 Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:3)
  • 4:30 Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:3)
  • 19:30 JL Bourg-en-Bresse - Beşiktaş Istanbul, finále EuroCupu (stav série: 1:0)
TV program: pondelok, 27. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Henri Kiviaho (Slovan) a Robby Jackson (Nitra)
    Henri Kiviaho (Slovan) a Robby Jackson (Nitra)
    Slovan s druhým mečbalom a semifinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (28. apríl)
