Kto zvíťazí na MS v hokeji žien do 18 rokov? Vrcholí aj boj o olympijské miestenky (TV tipy na víkend)

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotkov Neapol sa stretne so Sassuolom, Burnley s Martinom Dúbravkom pocestuje na zápas do Liverpoolu.
Na Dominika Greifa s Lyonom čaká zápas s Brestom, Mallorca s Martinom Valjentom privíta Atletic Bilbao a čaká nás aj derby o Manchester medzi United a City.
Vrcholia aj majstrovstvá sveta v hokeji žien do 18 rokov, ktoré pokračujú zápasmi semifinále a cez víkend spoznáme aj mená víťaziek.
Hokejová Tipsport liga má na programe ďalšie kolá. Hokejisti Slovana privítajú Žilinu, Košice sa stretnú so Zvolenom a Poprad hostí Nitru.
Pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v nemeckom Ruhpoldingu. Na biatlonistov čaká ešte šprint a stíhacie preteky. Vyvrcholí v ňom aj slovenský boj o olympijské miestenky, ktoré majú zatiaľ isté iba Paulína Bátovská Fialková a Anastazia Kuzminová.
Pokračujú aj ME v krasokorčuľovaní aj so slovenskými zástupcami Adamom Hagarom a Vanesou Šelmekovou.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári a slalomári sa predstavia vo švajčiarskom Wengene, kde ich čaká zjazd, super-G a slalom. Zjazdárky sa predstavia v talianskom Tarvisiu v zjazde a super-G.
V Dánsku, Nórsku a Švédsku sa začali majstrovstvá Európy v hádzanej, slovenským hádzanárom sa na turnaj nepodarilo postúpiť. Obhajcami titulu sú hádzanári Francúzska.
Počas víkendu vrcholí aj motoristická Rely Dakar 2026, no žiaľ už bez slovenského pretekára Štefana Svitka, ktorý po páde v tretej etape musel odstúpiť.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 16., 17. a 18. január.
Piatok (16. január)
Sobota (17. január)
Nedeľa (18. január)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.