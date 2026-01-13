Príde Kapustová o olympijskú miestenku? Zatiaľ vedie, ale nemá to vo svojich rukách

Ženská štafeta bola neraz označovaná za výkladnú skriňu slovenského biatlonu a inak tomu nie je ani dnes. Za posledný rok štyrikrát skončila v top 8, vrátane nedávnej 5. priečky z rakúskeho Hochfilzenu.
Stálicou prvého úseku sa stala 22-ročná Ema Kapustová, ktorá vyniká výbornou streľbou a bývalá reprezentantka Ivona Zvaríková (za slobodna Fialková, pozn.) ju považuje za talent, ktorý sa často nevidí.
V sezóne má 91-percentnú úspešnosť streľby, v ľahu minula len tri terče, no napriek tomu je jej najlepším výsledkom vo Svetovom pohári iba 47. miesto.
Slabšie bežecké časy odsúvajú Kapustovú nielen mimo bodov, ale aj v súboji o účasť na ZOH 2026, kde to tesne pred uzávierkou nemá vo svojich rukách.
Top 30 alebo kvalifikačné body
Momentálne majú istotu olympijskej miestenky Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová. Obe totiž dosiahli v tejto sezóne Svetového pohára umiestnenie do 30. miesta v individuálnych pretekoch.
To sa zatiaľ nepodarilo Márii Remeňovej, no jej šance na účasť pod piatimi kruhmi sú veľmi vysoké. Druhým kritériom sú totiž kvalifikačné body IBU, v ktorých má navrch pred sestrou Zuzanou a tiež Kapustovou.
VIDEO: Zábery z biatlonovej štafety žien v Hochfilzene 2025
Hoci sa už v médiách objavila správa o tom, že Mária Remeňová má účasť na ZOH istú, existuje teoreticky scenár, ktorý by ju o ňu mohol pripraviť.
"Trochu sa zabudlo na to, že štvrté meno štafety je na návrh viceprezidenta zväzu. Mohlo by sa teda stať, že by Máriu v Ruhpoldingu predstihla v rebríčku sestra Zuzana alebo by sa kvalifikovala priamo výsledkom v top 30.
Potom by viceprezident s trénermi mohli na záverečnej porade pred hrami rozhodnúť, že nakoniec pôjde Ema na úkor Márie. Je to možné, ale neočakávam to," vraví generálny sekretár SZB Patrik Kristlík.
Urobil Kapustovej tím chybu?
Ak nepríde k spomenutej zhode okolností, Máriu Remeňovú neminie olympijský debut a o zvyšnú miestenku zabojuje Zuzana Remeňová s Emou Kapustovou.
Kvalifikačné body, ktoré určujú tri najlepšie výsledky z aktuálnej a predošlej sezóny Svetového pohára, má lepšie Kapustová (o 59,45 b), no paradoxne je v pozícii, keď musí čakať na to, čo sa stane v Ruhpoldingu.
Nomináciu do Nemecka si totiž vybojovala Zuzana Remeňová, a tak v piatkovom šprinte či v prípadných nedeľných stíhacích pretekoch môže svoje body vylepšiť alebo aj získať priamu miestenku.
Ako sa určujú kvalifikačné body?
Ide o prepracovaný systém Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU). Dopredu sa kvalifikačné body nedajú určiť, pretože sa počítajú od straty na víťaza pretekov a zároveň to ovplyvňuje koeficient, ktorý závisí od kvality štartového poľa.
Víťaz dostáva nulu a všetkým ostatným pretekárom body pribúdajú. Čím je nižšia strata, tým je ich menej. Platí, že čím menej kvalifikačných bodov biatlonista má, tým je na tom lepšie.
Vplyvom rozdielu na prvého či konkurencie na štarte, sa v tejto sezóne stalo, že Ema Kapustová skončila v šprinte v Hochfilzene 47., no pripísala si menej bodov ako Zuzana Remeňová za 37. priečku v Oberhofe.
Patrik Kristlík, generálny sekretár SZB
"Zuzana potrebuje ešte jeden dobrý výsledok a jej body oveľa klesnú, keďže by sa jej jeden slabší výsledok odčítal. Odhadom by musela skončiť medzi 30. až 40. miestom, aby predstihla Emu v rebríčku," hovorí Kristlík.
Kapustová bola nepochybne favoritkou na zisk olympijskej miestenky, no lepšia forma sestier Remeňových ju dostala do pozície, keď musí čakať.
"Niektorí hovoria, že sa im s trénerom Bajčičákom vypomstilo to, že nešli do Oberhofu, no tiež ide o súhru okolností. Januárovú pauzu mali dlhodobo plánovanú, ale keď neprichádzali výsledky, plán zmenili.
Síce išli na sústredenie do Passo di Lavazè, ale odtiaľ sa podobne ako Jakub Borguľa mali presunúť do Oberhofu. Ema však cez Vianoce ochorela, dlho sa to s ňou ťahalo, a tak sa rozhodli, že nemá zmysel pretekať.
Medzitým ju však z nominácie do Ruhpoldingu vytlačila Zuzana, a tak pôjde Ema domáci IBU Cup v Osrblí," objasnil generálny sekretár SZB.
Paradox medzi mužmi
V prípade mužov je nominačný proces na olympijské hry odlišný. Keďže sa v predošlej sezóne neumiestnili v top 20 poradia národov, o miestenky musia bojovať v rebríčku biatlonistov zvyšných reprezentácii.
Tých je k dispozícii dvanásť, pričom na jednu krajinu pripadajú maximálne dve. Rebríček tiež pozostáva z troch najlepších výsledkov z tejto a predošlej sezóny, ale do úvahy sa berú aj predvedené výkony v IBU Cupe.
Kým 9. priečka Tomáša Sklenárika znamená takmer istotu, Šimon Adamov drží 12. miesto, ktoré by zaistilo druhú olympijskú miestenku pre Slovensko.
Tú ešte spolu s Martinom Maťkom budú chcieť potvrdiť v domácom prostredí, keďže poradím môže zamiešať piatkový šprint IBU Cupu v Osrblí.
"Zárukou je skončiť do 20. miesta alebo teda pred Japoncom Tachizakim a Kazachom Akimovom. Vieme, že oni skôr ťažia z vlaňajších výsledkov, takže veríme, že to naši chlapci zvládnu," dodal Kristlík.
Nominačný proces prináša aj jeden paradox. Hoci Tomáš Sklenárik s najväčšou pravdepodobnosťou získa miestenku pre krajinu, na ZOH sa nepredstaví.
V národnej internej kvalifikácii, kde sa pozerá už len na výsledky zo Svetového pohára (ako u žien, pozn.), totiž nefiguruje medzi najlepšími. Tu má jasne navrch Jakub Borguľa, aj vďaka nedávnemu 31. miestu z Oberhofu.
Pokiaľ sa v Osrblí podarí Slovákom ustrážiť aj druhú miestenku, vďaka tesnému rozdielu by o ňu mali zabojovať Adamov s Maťkom. Tí sa potom presunú do Ruhpoldingu, kde nebudú chýbať na štarte sobotného šprintu.