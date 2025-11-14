Slovenskí futbalisti v kvalifikácií proti Severným Írom či tenistky v baráži PBJK (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá posledné zápasy v kvalifikácií na MS 2026. Piatok doma v Košiciach sa stretnú so Severným Írskom a neskôr v pondelok pocestujú do Nemecka.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Slalomárky a slalomári sa predstavia vo fínskom stredisku v Levi.
Ligové hokejové súťaže sa po reprezentačnej pauze opäť rozbehnú. Nitra doma hostí Spišskú Novú Ves, Košice v derby Prešov a Slovan hrá doma s Trenčínom.
Cez víkend vyvrcholí Turnaj majstrov. Slovenské tenistky odohrajú v Argentíne barážové zápasy o postup na záverečný turnaj Billie Jean Kingovej, postupne sa stretnú s domácimi hráčkami a Švajčiarkami.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 14., 15. a 16. november.
Piatok (14. november)
Sobota (15. november)
Nedeľa (16. november)
