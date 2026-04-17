Začína sa play-off NHL či šláger Žilina - Slovan. Športový program na dnes (18. apríl)

Športový program na sobotu, 18. apríl
Futbal
- 15:30 MFK Ružomberok - KFC Komárno, 6. kolo skupiny o udržanie sa v Niké lige
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 6. kolo skupiny o titul v Niké lige
- 15:30 FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce, 6. kolo skupiny o titul v Niké lige
- 18:00 MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava, 6. kolo skupiny o titul v Niké lige
- 13:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Púchov, 25. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MŠK Považská Bystrica - MFK Zvolen, 25. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina B, 25. kolo MONACObet ligy
- 16:30 FK Inter Bratislava - FK Pohronie, 25. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav, 30. kolo českej ligy
- 15:00 Dukla Praha - MFK Karviná, 30. kolo českej ligy
- 15:00 FC Zlín - FK Teplice, 30. kolo českej ligy
- 15:00 Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905, 30. kolo českej ligy
- 18:00 Sparta Praha - FK Jablonec, 30. kolo českej ligy
- 13:30 FC Brentford - FC Fulham, 33. kolo Premier League
- 16:00 Newcastle United - AFC Bournemouth, 33. kolo Premier League
- 16:00 Leeds United - Wolverhampton Wanderers, 33. kolo Premier League
- 18:30 Tottenham Hotspur - FC Brighton, 33. kolo Premier League
- 21:00 FC Chelsea - Manchester United, 33. kolo Premier League
- 15:00 Udinese Calcio - Parma Calcio, 33. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - Lazio Rím, 33. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - Atalanta Bergamo, 33. kolo Serie A
- 15:30 Werder Brémy - SV Hamburg, 30. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund, 30. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayer Leverkusen - FC Augsburg, 30. kolo Bundesligy
- 15:30 Union Berlín - VfL Wolfsburg, 30. kolo Bundesligy
- 18:30 Eintracht Frankfurt - RB Lipsko, 30. kolo Bundesligy
- 17:00 FC Lorient - Olympique Marseille, 30. kolo Ligue 1
- 19:00 SCO Angers - AC Le Havre, 30. kolo Ligue 1
- 21:05 OSC Lille - OGC Nice, 30. kolo Ligue 1
- 21:00 Atlético Madrid - Real Sociedad, finále Španielsko pohára
- 16:00 Slovensko – Portugalsko, B-divízia - 3. skupina kvalifikácia MS 2027
- 19:00 Lotyšsko – Fínsko, B-divízia - 3. skupina kvalifikácia MS 2027
Hokej
- 21:00 Carolina Hurricanes - Ottawa Senators, NHL
- 23:30 Dallas Stars - Minessota Wild, 1. kolo play-off NHL
- 17:30 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, finále play-off českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava, baráž o udržanie sa v českej extralige
- 12:30 Čína - Taliansko, MS žien 2026 - 1-A divízia
- 16:00 Slovensko - Francúzsko, MS žien 2026 - 1-A divízia /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:30 Nórsko - Maďarsko, MS žien 2026 - 1-A divízia
- 12:30 Švédsko - Fínsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 16:00 Slovensko - Česko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
- 14:00 Česko - Slovensko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Tenis
- Turnaj ATP v Barcelone a Mníchove
- Turnaj WTA v Rouene a Stuttgarte
Basketbal
- 19:00 BC Prievidza - BC Komárno, štvrťfinále play-off Tipos SBL (3. zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 BC Slovan Bratislava - Iskra Svit, štvrťfinále play-off Tipos SBL (3. zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok, /prvý zápas/ finále play-off Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava, /prvý zápas/ o 3.miesto play-off Tipos extraligy
Hádzaná
- 18:30 HK Košice - HK Považská Bystrica, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy (10. kolo)
Džudo
- 8:30 eliminačné kolá, repasáže, semifinále, ME 2026
- 14:00 finálový blok, , ME 2026
TV program: sobota, 18. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.