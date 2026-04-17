Staral sa o elitných športovcov Slovenska. Zomrel popredný fyzioterapeut

Vo štvrtok, 16. apríla na dôsledky dlhšej ťažkej choroby v Bratislave vo veku 71 rokov zomrel popredný slovenský fyzioterapeut topšportovcov Zdenek Ďuriš. Informoval o tom portál olympic.sk.
Ako špičkový fyzioterapeut pôsobil na viacerých edíciách olympijských hier, intenzívne spolupracoval s viacerými reprezentačnými tímami, so športovými klubmi aj s jednotlivcami.
V roku 1994 bol v slovenskej výprave pri našej olympijskej premiére na ZOH v Lillehammeri ako kinezioterapeut a fyzioterapeut.
V rovnakej pozícii pôsobil aj na OH 2000 v Sydney, 2004 v Aténach, 2008 v Pekingu, 2012 v Londýne a 2020 v Tokiu.
V období rokov 1999 – 2021 sa Zdenek Ďuriš ako člen realizačného tímu s krátkymi prestávkami, keď pôsobil v zahraničí, podieľal na fantastických úspechoch slovenských reprezentantov vo vodnom slalome.
Len o niečo kratšie trvala spolupráca Zdenka Ďuriša s mužskou tenisovou reprezentáciou Slovenska v Davis Cupe (1994 – 2015), aj so ženskou vo Fed Cupe (2000 – 2016).
Bol pri triumfe našich žien vo Fed Cupe 2002 aj pri finálovej účasti tímu mužov v Davis Cupe 2005.
Angažovali ho aj v zahraničí. V rokoch 1995 – 1997 pôsobil ako hlavný kinezio a fyzioterapeut v športovom klube Al Shabab v saudskoarabskom Rijáde, kde mal „pod palcom“ až štyristo futbalistov.
V rokoch 2005 – 2007 sa zase v tenisovej akadémii Moratouglou v Paríži staral o 60 profesionálnych tenistov.
Po svete vtedy dosť chodil s Cyperčanom Marcosom Baghdatisom, ktorý si krátko po ukončení ich spolupráce zahral vo finále Australian Open 2008 proti Rogerovi Federerovi.