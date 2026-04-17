Slovenskí hokejisti v príprave, štart play-off NHL či šláger City - Arsenal (TV tipy na víkend)

Futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V Niké lige sa v šlágri kola stretne Žilina so Slovanom Bratislava.
V talianskej Serie A sa Stanislav Lobotka s Neapolom doma stretne s Laziom Rím, brankár Dominik Greif s Lyonom pocestuje do Paríža, kde sa v šlágri kola stretne s PSG, Burnley s Martinom Dúbravkom vyzve Nottingham.
V Španielsku bude na programe pohárové finále, v ktorom Atlético Madrid vyzve Real Sociedad.
Slovenskí reprezentanti začnú prípravu pred nadchádzajúcimi MS v hokeji 2026. Zverenci trénera Vladimíra Országha v prvom slede odohrajú dva dueli proti hokejistom Švajčiarska na domácom ľade v Topoľčanoch. V tom prvom uspeli 3:1, druhý je na programe piatok.
V hokejovej Tipsport lige sa v nedeľu začne finále play-off medzi HK Nitra a HC Slovanom Bratislava. Pokračuje aj baráž o udržanie sa.
V noci zo soboty na nedeľu štartuje aj play-off NHL, kde Montreal Canadiens s Jurajom Slafkovským vyzve Tampu Bay Lightning s obrancom Erikom Černákom. Prvý zápas tejto série je na programe v nedeľu večer od 23.45 hod.
Cyklistov cez víkend čaká podujatie Amstel Gold Race. Tenisti sa predstavia na antukových turnajoch v Barcelone a Mníchove. Tenistky hrajú na turnajoch v Stuttgarte a Rouene.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (17. apríl)
Sobota (18. apríl)
Nedeľa (19. apríl)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.