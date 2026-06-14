Portugalská reprezentácia urobí silné gesto. Jota zostane súčasťou tímu

Portugalskí futbalisti nastúpia na majstrovstvách sveta s náramkami na pamiatku tragicky zosnulého spoluhráča Dioga Jotu. Hráčom národného tímu ich daroval premiér Luís Montenegro.
Podľa záložníka Paríža Saint-Germain Vitinhu sú na náramkoch mená všetkých členov mužstva aj útočníka Dioga Jotu, ktorý vlani zomrel aj so svojím bratom pri dopravnej nehode.
V národnom tíme odohral Jota 49 zápasov a strelil 14 gólov. Jeho smrť mužstvo aj po roku stále ťažko vstrebáva.
Pamiatkový náramok od premiéra hráčov potešil.
„Je to náramok, ktorý môžeme nosiť aj pri zápasoch. Má všetky špecifikácie, aby sme ho mohli mať aj na ihrisku,“ povedal Vitinha.
„Dal nám na výber, či ho chceme nosiť a aj kedy. Či počas dňa alebo počas zápasu. Prijali sme ho veľmi radi a rozhodli sme sa ho nosiť.“
Portugalsko začne turnaj v stredu zápasom proti Kongu. Ďalšími súpermi tímu okolo Cristiana Ronalda v skupine budú Kolumbia a Uzbekistan.
Program Portugalska na MS vo futbale 2026
Vitinha zároveň odmieta, že by Portugalsko patrilo medzi hlavných favoritov turnaja, hoci má v tíme množstvo hviezd.
„Máme kvalitný tím s množstvom talentovaných hráčov, ktorí hrajú vo veľkých európskych kluboch. Určite však nepatríme k najväčším ašpirantom na titul. Sme medzi tímami, ktoré môžu dôjsť ďaleko,“ uviedol stredopoliar PSG.