Kapverdy čaká historická premiéra, Španielsko vstupuje do turnaja v role favorita

V pondelok vstúpi do 23. majstrovstiev sveta Španielsko, tím patriaci k najväčším favoritom na celkový triumf. Úradujúci majstri Európy sa v úvodnom súboji H-skupiny stretnú s Kapverdami, ktoré čaká historická premiéra na svetovom šampionáte.
Tréner „La Furia Roja“ Luis de la Fuente označil zápas proti africkej krajine za najdôležitejší.
Španielsko prišlo do Severnej Ameriky v mimoriadne úspešnom období. Po triumfe v Lige národov 2023 o rok neskôr ovládlo aj európsky šampionát a na MS patrí medzi najkompaktnejšie tímy.
De la Fuente však upozornil, že rozšírený formát, veľké presuny, horúčavy a krátka regenerácia môžu negatívne ovplyvniť aj najlepšie tímy.
„Budú prekvapenia, pretože uvidíme tímy, ktoré by sa možno nikdy neobjavili v inom formáte. Sú veľmi silné fyzicky, takticky aj technicky. Mnohé majú hráčov z veľkých klubov. Úroveň vyrovnanosti je obrovská. Najdôležitejším zápasom MS sú Kapverdy. O tom niet pochýb,“ uviedol pre AS.
Program Španielska na MS vo futbale 2026
Španielsky kormidelník zároveň odmieta tlak favoritov.
„Čo to znamená byť favorit? Sme väčší ako Francúzsko, Brazília či Argentína? Argentína je majster sveta. Každý tím môže vyhrať. Môže to byť Anglicko, Holandsko. Kvalita je obrovská, titul môže získať osem až desať tímov. To však neznamená povinnosť vyhrať,“ dodal de la Fuente.
Najväčšie otázniky visia nad krídelníkmi Lamineom Yamalom a Nicom Williamsom. Obaja sa po zraneniach vrátili do tréningu, no ich štart nie je istý.
„Všetci budú k dispozícii, ale nie všetci budú hrať. Uvidíme, ako sa budú cítiť,“ uviedol tréner.
Dodal, že mal obavy najmä o Yamala, no jeho regenerácia prebieha rýchlo.
„Mali sme obavy, že to môže trvať aj mesiac a pol. Jeho zotavenie je výnimočné,“ doplnil.
Kapverdy vstupujú na MS ako jeden z najväčších príbehov turnaja.
Ostrovný štát s približne 500-tisíc obyvateľmi je po Islande a Curaçau tretím najmenším účastníkom v histórii MS.
Africkú kvalifikáciu vyhral o štyri body pred Kamerunom a v príprave zdolal Srbsko aj Bermudy 3:0.
Tréner Bubista odmieta, že by jeho tím prišiel len do počtu.
„Keď sa dostanete na MS, chcete hrať proti najlepším. Máme rešpekt, ale veríme si. MS sú javisko odvahy,“ uviedol.
Zápas sa odohrá v pondelok 15. júna o 18.00 SELČ na štadióne Mercedes-Benz v Atlante.
MS vo futbale 2026 - H-skupina, 1. kolo
Predpokladané zostavy:
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Rodri, Pedri - Torres, Oyarzabal, Baena
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Costa, Pico, Paulo - Semedo, Pina - Mendes, Monteiro, Cabral - Dailon