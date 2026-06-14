Úchvatnú sériu preverí talentovaný útok. Môžu dosiahnuť niečo veľké, hovorí tréner Ekvádoru

Úchvatnú sériu 19 zápasov bez prehry v podaní Ekvádora preverí hneď v prvom dueli E-skupiny majstrovstiev sveta talentovaný útok Pobrežia Slonoviny.
„Les Elephants“ vstupujú do turnaja po kvalifikácii bez inkasovaného gólu a pokúsia sa o prvý postup zo skupiny MS. Výkop stretnutia na štadióne Lincoln Financial Field vo Philadelphii je na programe o 01.00 SELČ.
Ekvádor zažil vôbec najlepšiu kvalifikáciu na šampionát od zmeny na terajší systém a v desaťčlennej skupine obsadil druhé miesto. Predbehla ho len Argentína, ktorú však zdolal v poslednom dueli 1:0.
Z 18 zápasov až osem skončilo remízou, pričom viackrát išlo o bezgólový výsledok. Mimoriadne nízky počet inkasovaných gólov (5) je zásluhou hráčov ako William Pacho (PSG) či Piero Hincapié (Arsenal). Pred nimi operuje aj stredopoliar Moisés Caicedo.
Otázny je štart najlepšieho strelca v histórii krajiny Ennera Valenciu, ktorého trápi menšie zranenie lýtka.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Pre Ekvádor ide o piatu účasť na MS. Nechýbal ani v Katare, kde nepostúpil zo skupiny. Jeho najlepším výsledkom zostáva osemfinále z Nemecka 2006.
Argentínsky kormidelník Sebastián Beccacece prišiel na lavičku v auguste 2024 a v 20 zápasoch prehral iba raz (bilancia 8-11-1). Pred turnajom verí svojim hráčom.
„Nezaujíma ma, kto bude hrať. Títo hráči sú pripravení a našou povinnosťou je dodať im sebavedomie. Majú na to dosiahnuť niečo veľké,“ uviedol tréner Ekvádoru.
Defenzíva Pobrežia Slonoviny prešla podobne kvalitnou kvalifikáciou. Skupinu vyhrali bez prehry a bez inkasovaného gólu, hoci kvalita súperov bola relatívna.
Zverenci Emerse Faeho však ukázali silu aj v príprave, kde zdolali Kórejskú republiku, Škótsko aj Francúzsko.
Útok afrického tímu ťahajú hráči ako Yáyá Diomande (RB Lipsko), Simon Adingra či Amad Diallo. Dopĺňajú ich Nicolas Pépé a Elye Wahi.
Wahi, ktorý reprezentoval na mládežníckej úrovni Francúzsko, patrí medzi nové tváre tímu rovnako ako Guéla Doué, starší brat hviezdneho Désirého Douého z PSG.
„Prvý zápas je vždy najdôležitejší. Tri body by nám dali skvelú pozíciu. Musíme byť draví a využiť krídelné priestory,“ uviedol obranca pred duelom.
Tréner Emerse Fae, bývalý reprezentant Francúzska a účastník MS 2006, si uvedomuje silu súpera.
„Očakávam náročný a fyzický zápas. Rozhodnú detaily. Musíme byť organizovaní, ale aj nepredvídateľní,“ povedal.
Fae aj jeho náprotivok patria medzi najmladších trénerov na turnaji.
FIFA informovala o zmene rozhodcu. Angličana Michaela Olivera nahradil Francúz François Letexier, ktorý na MS debutuje.
Štadión v Philadelphii s kapacitou 67 594 divákov hostil už osem zápasov MS klubov vrátane štvrťfinále Chelsea na ceste za titulom.
MS vo futbale 2026 - E-skupina, 1. kolo
Predpokladané zostavy:
P. Slonoviny: Y. Fofana - Doue, Kossounou, Agbadou, Konan -Kessie, Sangare, S. Fofana - Diallo, Guessand, Y. Diomande
Ekvádor: Galindez - Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan - Caicedo, Vite - Yeboah, Plata, Angulo - Valencia