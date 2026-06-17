Kórejčania majú na MS obavy zo špionáže. Ich tréning narušil dron

Kórejská futbalová reprezentácia má pred druhým zápasom v skupine A na majstrovstvách sveta proti domácemu Mexiku obavy zo špionáže. Podľa informácií médií jej tréning za zatvorenými dverami v meste Zapopan narušil dron.
Dron spozorovali členovia tímu na začiatku utorkového tréningu pri rozcvičke. Špecialista mexickej armády umiestnený na kórejskej základni, ktorý má práve rušenie dronov na starosti, dostal bezpilotné lietadlo na zem. Dron údajne jeho majitelia našli a utiekli s ním.
Národná asociácia o incidente informovala svetovú federáciu FIFA.
Kórejčania minulý týždeň v prvom stretnutí šampionátu porazili po obrate 2:1 Česko, v piatok o 3:00 SELČ sa s Mexikom stretnú o prvé miesto v skupine.
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