    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina A
    Guadalajara
    03:00
    Južná Kórea
    Južná Kórea

    Kórejčania majú na MS obavy zo špionáže. Ich tréning narušil dron

    Tréning Južnej Kórei
    Tréning Južnej Kórei (Autor: TASR/AP)
    ČTK|17. jún 2026 o 14:39
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    Vedenie reprezentácie o incidente informovala FIFA.

    Kórejská futbalová reprezentácia má pred druhým zápasom v skupine A na majstrovstvách sveta proti domácemu Mexiku obavy zo špionáže. Podľa informácií médií jej tréning za zatvorenými dverami v meste Zapopan narušil dron.

    Dron spozorovali členovia tímu na začiatku utorkového tréningu pri rozcvičke. Špecialista mexickej armády umiestnený na kórejskej základni, ktorý má práve rušenie dronov na starosti, dostal bezpilotné lietadlo na zem. Dron údajne jeho majitelia našli a utiekli s ním.

    Národná asociácia o incidente informovala svetovú federáciu FIFA.

    Kórejčania minulý týždeň v prvom stretnutí šampionátu porazili po obrate 2:1 Česko, v piatok o 3:00 SELČ sa s Mexikom stretnú o prvé miesto v skupine.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréning Južnej Kórei
    Tréning Južnej Kórei
    Kórejčania majú na MS obavy zo špionáže. Ich tréning narušil dron
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréning Južnej Kórei
    Tréning Južnej Kórei
    Kórejčania majú na MS obavy zo špionáže. Ich tréning narušil dron
    teraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»Kórejčania majú na MS obavy zo špionáže. Ich tréning narušil dron