Talentovaný mladý cyklista zomrel pri zrážke. Jeho brat je člen rozvojového tímu Lidl-Trek

Talentovaný 16-ročný cyklista Shane O’Brien zomrel pri zrážke so zaparkovaným nákladným vozidlom počas tréningovej jazdy
Írsky tínedžer pretekal za britský juniorský tím Camsmajaco, ktorý slúži ako rozvojové družstvo pre Netcompany Ineos.
Tínedžer z mesta Fermoy v grófstve Cork jazdil v utorok krátko po 11. hodine dopoludnia po ceste N72 v oblasti Ballygalane neďaleko mesta Lismore, keď došlo k smrteľnej nehode.
Miestna polícia Garda, ktorá nehodu vyšetruje, uviedla, že išlo o kolíziu „zaparkovaného nákladného vozidla a bicyklistu“.
O’Brien bol vyhlásený za mŕtveho priamo na mieste nehody. Polícia zároveň informovala, že vodič nákladného vozidla bol v čase nehody prítomný a neutrpel žiadne zranenia.
O’Brien debutoval v írskom juniorskom reprezentačnom tíme v máji na etapových pretekoch Course de la Paix Juniors v Česku, kde bol jedným z troch jazdcov tímu, ktorí dokončili celé podujatie.
Svoj rýchly výkonnostný rast potvrdil už v marci, keď obsadil druhé miesto na pretekoch Lacey Cup v grófstve Kerry. Išlo o jeho prvé preteky medzi juniormi, v ktorých súperil s najlepšími seniorskými jazdcami krajiny. Výrazný talent ukázal aj počas zimnej sezóny v cyklokrose.
Šestnásťročný jazdec trénoval v utorok pred budúcotýždňovými írskymi majstrovstvami v cestnej cyklistike, keď prišiel o život.
Shanov brat Liam, člen rozvojového tímu Lidl-Trek a jeden z najsľubnejších mladých talentov v profesionálnom pelotóne, sa v čase tragickej nehody zúčastňoval pretekov Giro d’Italia do 23 rokov.
Po tom, ako sa dozvedel o tragickej správe, sa v utorok večer vrátil domov a na stredajšej štvrtej etape už nenastúpil.
V stanovisku Cycling Ireland uviedla, že je správou o O’Brienovej smrti „šokovaná a hlboko zarmútená“.
Informoval o tom portál road.cc. Lidl-Trek na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť.