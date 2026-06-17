Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól

MS vo futbale 2026 - skupina K
Portugalsko - DR Kongo 1:1 (1:1)
Góly: 6. J. Neves - 45.+5 Wissa.
Rozhodcovia: Al Jassim – Al Marri, Al Maqaleh (všetci Katar), ŽK: B. Silva, Semedo, Araujo - Mbemba
Diváci: 68.777
Portugalsko: D. Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, N. Mendes (72. Semedo) – J. Neves, Vitinha (83. G. Ramos) - B. Silva (46. Conceicao), B. Fernandes, Neto (72. Leao) – Ronaldo
DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka (85. Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (75. J. Kayembe) – Mukau (57. Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (75. Pickel) – Bakambu (85. Banza), Wissa
Futbalisti Portugalska prekvapujúco iba remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2026 s Konžskou demokratickou republikou 1:1.
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V stredajšom zápase K-skupiny v Houstone poslal favorita už v 6. minúte do vedenia Joao Neves, tesne pred prestávkou vyrovnal takisto hlavičkou Yoane Wissa.
Portugalsko malo hernú prevahu (držanie lopty 75:25), ale do priestoru brány vystrelilo len raz.
O historický rekord sa postaral Cristiano Ronaldo, kapitán portugalskej reprezentácie sa vo veku 41 rokov a 132 dní stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase MS.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa zároveň stal po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na šiestom svetovom šampionáte.
Celkovo nastúpil už na svoj 23. zápas na MS. Hráči DR Kongo štartovali na „mundiale“ po dlhých 52 rokoch a získali svoj historicky prvý bod.
V druhom zápase K-skupiny sa vo štvrtok 18. júna o 4.00 SELČ stretne Uzbekistan s Kolumbiou. Portugalsko nastúpi na svoj druhý duel na MS v utorok 23. júna, keď sa o 19.00 narazí na Uzbekistan. DR Kongo čaká v stredu 24. júna o 4.00 súboj s Kolumbiou.
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MS vo futbale 2026 - skupina K
Priebeh zápasu Portugalsko - DR Kongo
I. polčas:
Portugalci začali zostra a už v 6. minúte sa tešili z vedúceho gólu. Na center Neta z ľavej strany si nabehol J. Neves a umiestnenou hlavičkou otvoril skóre.
Favoritovi dodal gól ešte väčšie sebavedomie a v ďalšom priebehu diktoval hru. Zvýšiť náskok mohol N. Mendes, ktorý si zabehol za obranu súpera, o lepšie zakončenie ho pripravil obetavým zákrokom Wan-Bissaka.
Portugalci držali loptu, ale pozorná defenzíva DR Kongo ich príliš nepúšťala do koncovky. Naopak, „leopardi“ sa postupom času osmelili a začali vyťahovať pazúry.
V nadstavenom čase nechala obrana Portugalska trestuhodne voľného na päťke Wissu a ten po centri Masuakuho hlavičkou vyrovnal - 1:1.
II. polčas:
Ronaldo a spol. mohli získať opätovné vedenie v 55. minúte, keď vystrihol ukážkové nožničky Cancelo, ale gól neplatil pre ofsajd.
DR Kongo odpovedalo strelou Bakambuho, ktorý napálil loptu do žrde, podľa rozhodcu predtým fauloval Fernandesa. Potom sa do prvých šancí dostal Ronaldo, dvakrát po prihrávkach Conceicaa zakončil z prvej vedľa ľavej žrde.
Portugalsko v závere vygradovalo tempo a tlačilo sa do šestnástky, lenže aj súper zostal aktívny a hrozil z brejkov.
Skóre už nezmenila ani strela Fernandesa, africký tím tak vybojoval na úvod svojho účinkovania cenný bod.