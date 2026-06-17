    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina K
    2. polčas
    Houston
    1 - 1
    1:0
    LIVE
    DR Kongo
    DR Kongo

    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Fotogaléria (30)
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. jún 2026 o 21:00
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    Portugalsko dnes remizovalo s DR Kongo v skupine K na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Portugalsko - DR Kongo 1:1 (1:1)

    Góly: 6. J. Neves - 45.+5 Wissa.

    Rozhodcovia: Al Jassim – Al Marri, Al Maqaleh (všetci Katar), ŽK: B. Silva, Semedo, Araujo - Mbemba

    Diváci: 68.777

    Portugalsko: D. Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, N. Mendes (72. Semedo) – J. Neves, Vitinha (83. G. Ramos) - B. Silva (46. Conceicao), B. Fernandes, Neto (72. Leao) – Ronaldo 

    DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka (85. Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (75. J. Kayembe) – Mukau (57. Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (75. Pickel) – Bakambu (85. Banza), Wissa

    Futbalisti Portugalska prekvapujúco iba remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2026 s Konžskou demokratickou republikou 1:1.

    V stredajšom zápase K-skupiny v Houstone poslal favorita už v 6. minúte do vedenia Joao Neves, tesne pred prestávkou vyrovnal takisto hlavičkou Yoane Wissa.

    Portugalsko malo hernú prevahu (držanie lopty 75:25), ale do priestoru brány vystrelilo len raz.

    O historický rekord sa postaral Cristiano Ronaldo, kapitán portugalskej reprezentácie sa vo veku 41 rokov a 132 dní stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase MS.

    Ronaldo sa opäť zapísal do dejín MS. Pokračuje v rekordnej reprezentačnej kariére
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    Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa zároveň stal po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na šiestom svetovom šampionáte.

    Celkovo nastúpil už na svoj 23. zápas na MS. Hráči DR Kongo štartovali na „mundiale“ po dlhých 52 rokoch a získali svoj historicky prvý bod.

    V druhom zápase K-skupiny sa vo štvrtok 18. júna o 4.00 SELČ stretne Uzbekistan s Kolumbiou. Portugalsko nastúpi na svoj druhý duel na MS v utorok 23. júna, keď sa o 19.00 narazí na Uzbekistan. DR Kongo čaká v stredu 24. júna o 4.00 súboj s Kolumbiou.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PortugalskoPortugalskoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    DR KongoDR KongoCOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KolumbiaKolumbiaCOL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Portugalsko - DR Kongo

    I. polčas:

    Portugalci začali zostra a už v 6. minúte sa tešili z vedúceho gólu. Na center Neta z ľavej strany si nabehol J. Neves a umiestnenou hlavičkou otvoril skóre.

    Favoritovi dodal gól ešte väčšie sebavedomie a v ďalšom priebehu diktoval hru. Zvýšiť náskok mohol N. Mendes, ktorý si zabehol za obranu súpera, o lepšie zakončenie ho pripravil obetavým zákrokom Wan-Bissaka.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Cristiano Ronaldo z Portugalska (vpravo) tlieska fanúšikom počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.
    Pedro Neto z Portugalska, vľavo, oslavuje po tom, čo jeho spoluhráč João Neves strelil úvodný gól počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.
    Hráči Portugalska oslavujú po úvodnom góle počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.
    Cristiano Ronaldo z Portugalska, vľavo, sleduje, ako brankár Konga Lionel Mpasi nedokáže chytiť úvodný gól João Neves z Portugalska počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    30 fotografií
    Cristiano Ronaldo (7) hovorí s rozhodcom Abdulrahman Al-Jassim po žltej karte pre Bernardo Silva, vľavo, počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo z Portugalska, vľavo, beží s loptou počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska, vľavo, prihráva loptu pred Samuel Moutoussamy z Konga počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Hráči Portugalska oslavujú po tom, čo ich spoluhráč João Neves strelil úvodný gól počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Portugalčan Cristiano Ronaldo (vpravo) skáče počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a DR Kongo.Hráči Portugalska vybiehajú na ihrisko na rozcvičku pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska objíma spoluhráča Bernarda Silvu (vľavo) na konci rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska s loptou počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska gestikuluje, keď je oznamované jeho meno počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalsko a Kongom.Bernardo Silva z Portugalska kope do lopty počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska si po skončení rozcvičky vymieňa pozdrav s Bernardom Silvom pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom. Cristiano Ronaldo z Portugalska, vpravo, kontroluje loptu, zatiaľ čo Chancel Mbemba bráni počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo z Portugalska gestikuluje počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska beží počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska tlieska fanúšikom počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Cristiano Ronaldo z Portugalska tlieska fanúšikom počas rozcvičky pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom. a Kongom.Hráci Konga sa rozcvičujú počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.Hráči stoja na ihrisku na štadióne v Houstone pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Tomás Araújo (4) a Edo Kayembe (25) bojujú o loptu počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo gestikuluje na spoluhráča počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.João Cancelo prechádza s loptou okolo Yoane Wissa, vľavo, počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Renato Veiga z Portugalska oslavuje po tom, čo jeho spoluhráč João Neves strelil úvodný gól počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Renato Veiga (13) a Ngalayel Mukau (6) bojujú o loptu počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Abdulrahman Al-Jassim ukazuje žltú kartu Bernardo Silva počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Celkový pohľad na štadión v Houstone pred zápasom skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.Cristiano Ronaldo (7) sa háda s rozhodcom Abdulrahman Al-Jassim po tom, čo dostal Bernardo Silva, vľavo, žltú kartu počas zápasu skupiny K na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Portugal a Congo.

    Portugalci držali loptu, ale pozorná defenzíva DR Kongo ich príliš nepúšťala do koncovky. Naopak, „leopardi“ sa postupom času osmelili a začali vyťahovať pazúry.

    V nadstavenom čase nechala obrana Portugalska trestuhodne voľného na päťke Wissu a ten po centri Masuakuho hlavičkou vyrovnal - 1:1.

    II. polčas:

    Ronaldo a spol. mohli získať opätovné vedenie v 55. minúte, keď vystrihol ukážkové nožničky Cancelo, ale gól neplatil pre ofsajd.

    DR Kongo odpovedalo strelou Bakambuho, ktorý napálil loptu do žrde, podľa rozhodcu predtým fauloval Fernandesa. Potom sa do prvých šancí dostal Ronaldo, dvakrát po prihrávkach Conceicaa zakončil z prvej vedľa ľavej žrde.

    Portugalsko v závere vygradovalo tempo a tlačilo sa do šestnástky, lenže aj súper zostal aktívny a hrozil z brejkov.

    Skóre už nezmenila ani strela Fernandesa, africký tím tak vybojoval na úvod svojho účinkovania cenný bod.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 7

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól
    dnes 21:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól
    dnes 21:00
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