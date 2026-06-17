    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina E
    1 - 0
    0:0
    Ekvádor
    Ekvádor

    MS v tieni škandálu. Útočník Pobrežia Slonoviny čelí vyšetrovaniu pre korupciu vo Francúzsku

    Elye Wahi (vpravo) a spoluhráč Nicolas Pépé.
    Elye Wahi (vpravo) a spoluhráč Nicolas Pépé. (Autor: TASR)
    ČTK|17. jún 2026 o 23:29
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    Stávkové kancelárie zaznamenali podozrivo vysoký objem stávok na žltú kartu.

    Futbalový útočník Elye Wahi z Nice, ktorý je s Pobrežím Slonoviny na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, je vo Francúzsku vyšetrovaný pre podozrenie z korupcie v súvislosti so stávkami. Informovali o tom agentúry.

    Podľa vedenia francúzskej ligy zaznamenali stávkové kancelárie v poslednom kole Ligue 1 podozrivo vysoký objem stávok na žltú kartu, ktorú Wahi dostal v zápase Nice proti Métam.

    Wahi bol kvôli tomu dva týždne pred začiatkom majstrovstiev sveta zadržaný a predvedený na výsluch.

    Polícia prípad vyšetruje ako organizovaný podvod, športovú korupciu a pranie špinavých peňazí.

    Wahi sa zatiaľ k obvineniu nevyjadril. Predstavitelia reprezentácie Pobrežia Slonoviny, ktorá v úvodnom zápase šampionátu zdolala Ekvádor 1:0, v stanovisku uviedli, že o vyšetrovaní nemajú žiadne informácie.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
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    Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo
    dnes 00:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»MS v tieni škandálu. Útočník Pobrežia Slonoviny čelí vyšetrovaniu pre korupciu vo Francúzsku