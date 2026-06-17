MS v tieni škandálu. Útočník Pobrežia Slonoviny čelí vyšetrovaniu pre korupciu vo Francúzsku

Futbalový útočník Elye Wahi z Nice, ktorý je s Pobrežím Slonoviny na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, je vo Francúzsku vyšetrovaný pre podozrenie z korupcie v súvislosti so stávkami. Informovali o tom agentúry.
Podľa vedenia francúzskej ligy zaznamenali stávkové kancelárie v poslednom kole Ligue 1 podozrivo vysoký objem stávok na žltú kartu, ktorú Wahi dostal v zápase Nice proti Métam.
Wahi bol kvôli tomu dva týždne pred začiatkom majstrovstiev sveta zadržaný a predvedený na výsluch.
Polícia prípad vyšetruje ako organizovaný podvod, športovú korupciu a pranie špinavých peňazí.
Wahi sa zatiaľ k obvineniu nevyjadril. Predstavitelia reprezentácie Pobrežia Slonoviny, ktorá v úvodnom zápase šampionátu zdolala Ekvádor 1:0, v stanovisku uviedli, že o vyšetrovaní nemajú žiadne informácie.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.