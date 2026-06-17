Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo

MS vo futbale 2026 - skupina L
Anglicko - Chorvátsko 4:2 (2:2)
Góly: 12. a 42. Kane (prvý z 11 m), 47. Bellingham, 85. Rashford - 36. Baturina, 45.+5. Musa.
Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)
Diváci: 70.389
Anglicko: Pickford - James, Konsa, Stones (87. Guehi), O'Reilly - Anderson, Rice (72. Rogers) - Madueke (72. Saka), Bellingham (80. Spence), Gordon (72. Rashford) - Kane
Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič (66. Pašalič), Gvardiol - Stanišič, Modrič (58. Kovačič), Sučič, Perišič - Pašalič (79. Kramarič), Baturina (79. Vlašič) - Musa (66. Matanovič)
Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na MS, keď si v americkom Arlingtone poradili s Chorvátskom 4:2.
- ONLINE: Anglicko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)
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Dva góly „albionu“ strelil kapitán Harry Kane. Duel L-skupiny bol jedným z kvalitatívne najvyšších v skupinovej fáze novorozšíreného mundialu so 48 tímami.
Angličania sú favoritom „elka“, v ktorom sa odohral doposiaľ jeden duel. Ghana si zmeria sily s Panamou vo štvrtok o 1:00 SELČ.
„Albion“ čaká najbližšie stretnutie v utorok s Ghanou (22.00 SELČ), o štyri dni neskôr nastúpi proti Paname.
Na tú narazia Chorváti 24.6. o 1:00 SELČ, účinkovanie v základnej fáze uzavrú proti Ghane 27. júna vo Philadelphii.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina L
Priebeh zápasu Anglicko - Chorvátsko
I. polčas:
Oba tímy napadali súpera vysoko pri rozohrávke. Prvý rohový kop z toho mali Chorváti, no bol to ich kapitán Modrič, kto omylom kopol vo svojom pokutovom území Maduekeho a Angličania mali penaltu.
Kane ju nepremenil, no pre skorý pohyb brankára Livakoviča smerom dopredu sa pokutový kop opakoval a na druhý pokus kanonier nezaváhal.
Odpoveď prišla v 36. minúte od Baturinu – loptu mu zvnútra šestnástky nabil Sučič a stredopoliar Coma nedal šancu brankárovi Pickfordovi.
„Albion“ dokázal ísť znova do vedenia po rohovom kope Ricea, ktorý zakončil prudkou hlavičkou voľný Kane.
V poslednej akcii úvodného dejstva sa podaril gól do šatne Musovi po výstavnej kombinácii, keď Pašalič našiel oblúkom v šestnástke Perišiča a ten nesebecky poslal loptu nabiehajúcemu Musovi.
II. polčas:
Gólové predstavenie pokračovalo aj po prestávke, keď si Bellingham prebral center za obranu a zakončil. Livakovič však začal vzápätí vyťahovať jeden zákrok za druhým a v 56. minúte vykryl pri rohu súpera hneď tri strely.
Svoj tím podržal pod tlakom, ten Chorváti opätovali a zachytal si aj Pickford. Nakoniec však vsietil gól istoty Rashford, ktorého našiel voľného pred šestnástkou Saka.
Dvadsaťtriročný útočník si poradil s brániacim Stanišičom i brankárom Livakovičom. Gvardiol mal ešte v závere šancu, no do strely sa obetavo hodil Kane.