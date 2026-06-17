    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina L
    4 - 2
    Chorvátsko
    Chorvátsko
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    Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo

    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Fotogaléria (40)
    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. jún 2026 o 00:00
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    Anglicko dnes zdolalo Chorvátsko v skupine A na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Anglicko - Chorvátsko 4:2 (2:2)

    Góly: 12. a 42. Kane (prvý z 11 m), 47. Bellingham, 85. Rashford - 36. Baturina, 45.+5. Musa.

    Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)

    Diváci: 70.389

    Anglicko: Pickford - James, Konsa, Stones (87. Guehi), O'Reilly - Anderson, Rice (72. Rogers) - Madueke (72. Saka), Bellingham (80. Spence), Gordon (72. Rashford) - Kane

    Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič (66. Pašalič), Gvardiol - Stanišič, Modrič (58. Kovačič), Sučič, Perišič - Pašalič (79. Kramarič), Baturina (79. Vlašič) - Musa (66. Matanovič) 

    Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na MS, keď si v americkom Arlingtone poradili s Chorvátskom 4:2.

    Dva góly „albionu“ strelil kapitán Harry Kane. Duel L-skupiny bol jedným z kvalitatívne najvyšších v skupinovej fáze novorozšíreného mundialu so 48 tímami. 

    Angličania sú favoritom „elka“, v ktorom sa odohral doposiaľ jeden duel. Ghana si zmeria sily s Panamou vo štvrtok o 1:00 SELČ.

    „Albion“ čaká najbližšie stretnutie v utorok s Ghanou (22.00 SELČ), o štyri dni neskôr nastúpi proti Paname.

    Na tú narazia Chorváti 24.6. o 1:00 SELČ, účinkovanie v základnej fáze uzavrú proti Ghane 27. júna vo Philadelphii. 

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Anglicko - Chorvátsko

    I. polčas:

    Oba tímy napadali súpera vysoko pri rozohrávke. Prvý rohový kop z toho mali Chorváti, no bol to ich kapitán Modrič, kto omylom kopol vo svojom pokutovom území Maduekeho a Angličania mali penaltu.

    Kane ju nepremenil, no pre skorý pohyb brankára Livakoviča smerom dopredu sa pokutový kop opakoval a na druhý pokus kanonier nezaváhal.

    Fotogaléria zo zápasu Anglicko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 (skupina L)
    Angličan Noni Madueke (vpravo) a Chorvát Joško Gvardiol bojujú o loptu počas zápasu skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Harry Kane z Anglicka (9) ovláda loptu pred Lukom Modričom z Chorvátska (10) počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Hlavný tréner Chorvátska Zlatko Dalić (vpravo) stojí počas štátnej hymny svojej krajiny pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Zostava Anglicka pózuje na skupinovej fotografii pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.
    40 fotografií
    Chorvátsko pózuje na skupinovej fotografii pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Fanúšikovia počúvajú štátnu hymnu pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Fanúšikovia Chorvátska povzbudzujú pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Hlavný tréner Chorvátska Zlatko Dalić kráča po ihrisku pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglickí hráči Harry Kane (9) a Declan Rice (4) vstupujú na ihrisko, aby sa rozcvičili pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom. Anglický hráč Harry Kane sa rozcvičuje pred zápasom skupiny L futbalových majstrovstiev sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (v strede) oslavuje strelenie druhého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (v strede) oslavuje strelenie druhého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátsky brankár Dominik Livaković (1) oslavuje gól Martina Baturinu z Chorvátska počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátsky Martin Baturina oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Brankár Anglicka Jordan Pickford (1) je prekonaný strelou Martina Baturinu z Chorvátska (16), ktorá znamená ich prvý gól, počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Elliot Anderson (8) sa snaží dostať loptu popri Chorvátovi Lukovi Modričovi (10) a Chorvátovi Petarovi Musovi (26) počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (9) skóruje počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátski hráči oslavujú po strelení gólu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (9) reaguje po strelení gólu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (9) oslavuje po strelení gólu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (druhý zľava) skóruje druhý gól svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátski hráči oslavujú po strelenom góle počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátsky Martin Baturina (dole) je gratulovaný po strelení prvého gólu svojho tímu Ivanom Perišićom (14) počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (v strede) oslavuje strelenie druhého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Rozhodca Clément Turpin z Francúzska signalizuje použitie VAR počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátsky brankár Dominik Livaković (1) chytil prvý pokutový kop počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Profesionálny bejzbalista Jason Heyward sa zúčastňuje zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátsky Martin Baturina oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Elliot Anderson (vľavo) beží za loptou, prenasledovaný Martinom Baturinom z Chorvátska počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom. Tréner Anglicka Thomas Tuchel dáva pokyny svojim hráčom počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (9) skóruje z pokutového kopu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátsky Martin Baturina (vľavo) oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane (9) skóruje prvý gól svojho tímu z pokutového kopu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Brankár Chorvátska Dominik Livaković (1) vystupuje z bránkovej čiary, keď Harry Kane z Anglicka (9) zahráva pokutový kop, ktorý bolo potrebné opakovať, počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom. Anglický Harry Kane reaguje po strelení úvodného gólu svojho tímu z pokutového kopu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Anglický Harry Kane reaguje po strelení prvého gólu svojho tímu z pokutového kopu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Harry Kane z Anglicka (9) premenil penaltu počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom. Harry Kane z Anglicka (9) sa osviežuje počas prestávky na pitie počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Chorvátsky Luka Modrič reaguje, keď lopta prechádza okolo neho počas futbalového zápasu skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.Vlajky Anglicka a Chorvátska sú viditeľné na ihrisku pred zápasom skupiny L na Majstrovstvách sveta medzi Anglickom a Chorvátskom.

    Odpoveď prišla v 36. minúte od Baturinu – loptu mu zvnútra šestnástky nabil Sučič a stredopoliar Coma nedal šancu brankárovi Pickfordovi.

    „Albion“ dokázal ísť znova do vedenia po rohovom kope Ricea, ktorý zakončil prudkou hlavičkou voľný Kane.

    V poslednej akcii úvodného dejstva sa podaril gól do šatne Musovi po výstavnej kombinácii, keď Pašalič našiel oblúkom v šestnástke Perišiča a ten nesebecky poslal loptu nabiehajúcemu Musovi.

    II. polčas:

    Gólové predstavenie pokračovalo aj po prestávke, keď si Bellingham prebral center za obranu a zakončil. Livakovič však začal vzápätí vyťahovať jeden zákrok za druhým a v 56. minúte vykryl pri rohu súpera hneď tri strely.

    Svoj tím podržal pod tlakom, ten Chorváti opätovali a zachytal si aj Pickford. Nakoniec však vsietil gól istoty Rashford, ktorého našiel voľného pred šestnástkou Saka.

    Dvadsaťtriročný útočník si poradil s brániacim Stanišičom i brankárom Livakovičom. Gvardiol mal ešte v závere šancu, no do strely sa obetavo hodil Kane. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 7

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo
    dnes 00:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo