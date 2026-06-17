Pokračuje cyklistika vo Švajčiarsku. Športový program na dnes (18. jún)

Pelotón cyklistov.
Pelotón cyklistov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|18. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 18. júna. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 18. júna

Futbal 

  • 1:00 Ghana - Panama, L-skupina na MS 2026
  • 4:00 Uzbekistan - Kolumbia, K-skupina na MS 2026
  • 18:00 Česko - Juhoafrická republika, A-skupina na MS 2026
  • 21:00 Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina, B-skupina na MS 2026

Hokej

  • 11:30 Tlačová konferencia SZĽH

Tenis

  • Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
  • Turnaje ATP v Halle a Londýne

Cyklistika

  • 14:00 2. etapa: Locarno – Locarno (157,7 km), Okolo Švajčiarska 2026

Šerm

  • 8:30 kord ženy, fleuret muži, ME v šerme

Športové lezenie

  • 13:00 boulder – semifinále ženy, World Climbing Series
  • 19:30 boulder – finále ženy, World Climbing Series

Stolný tenis

  • 8:00 ME do 21 rokov
TV program: štvrtok, 18. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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