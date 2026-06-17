Pokračuje cyklistika vo Švajčiarsku. Športový program na dnes (18. jún)

Športový program na štvrtok, 18. júna
Futbal
- 1:00 Ghana - Panama, L-skupina na MS 2026
- 4:00 Uzbekistan - Kolumbia, K-skupina na MS 2026
- 18:00 Česko - Juhoafrická republika, A-skupina na MS 2026
- 21:00 Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina, B-skupina na MS 2026
Hokej
- 11:30 Tlačová konferencia SZĽH
Tenis
- Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
- Turnaje ATP v Halle a Londýne
Cyklistika
- 14:00 2. etapa: Locarno – Locarno (157,7 km), Okolo Švajčiarska 2026
Šerm
- 8:30 kord ženy, fleuret muži, ME v šerme
Športové lezenie
- 13:00 boulder – semifinále ženy, World Climbing Series
- 19:30 boulder – finále ženy, World Climbing Series
Stolný tenis
- 8:00 ME do 21 rokov
TV program: štvrtok, 18. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.