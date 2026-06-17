    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina K
    1 - 1
    1:0
    DR Kongo
    DR Kongo
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    Ronaldo krútil hlavou, netrafil ani bránu. Deptal ho hráč, ktorý začínal v 3. slovenskej lige

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|17. jún 2026 o 22:02
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    Kongo zmenilo dejiny.

    Ak v utorok predviedol Lionel Messi v drese Argentíny historický výkon, o deň neskôr ho Cristiano Ronaldo napodobnil aspoň v jednom ohľade.

    Vo veku 41 rokov sa stal len druhým futbalistom v histórii, ktorý nastúpil na šiestich majstrovstvách sveta. Jeho vstup do turnaja však priniesol sklamanie.

    Portugalci, ktorých mnohí považujú za jedného z hlavných favoritov šampionátu a možno aj za najtalentovanejšiu generáciu v dejinách krajiny, nedokázali zdolať Konžskú demokratickú republiku.

    Remíza 1:1 v Houstone priniesla ďalší veľký šok turnaja. A pre africký tím aj historický večer.

    Ronaldo odchádzal so zvesenou hlavou

    Červená vlna, ktorá zaplavila štadión v Houstone portugalskými farbami, prišla najmä kvôli jednému mužovi.

    Fanúšikovia chceli vzdať hold Cristianovi Ronaldovi pri jeho premiére na šiestych majstrovstvách sveta.

    Pre legendu z Madeiry však priniesol večer podobné sklamanie ako viaceré predchádzajúce pokusy o dobytie najcennejšej trofeje.

    "Ronaldo odohral veľmi dobrý zápas a výborne hralo celé mužstvo. Mali sme duel ho pod kontrolou. Táto remíza nás nezlomí. Práve naopak, ešte viac nás posilní. Budeme si vytvárať viac šancí a strieľať viac gólov,“ vyhlásil João Neves.

    Dobrí hráči, dobré úmysly, zvučné mená... a veľmi slabý výsledok.

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    Portugalsko má k dispozícii zrejme najlepší tím vo svojej histórii, aspoň čo sa týka individuality jednotlivcov. Patrí medzi najväčších favoritov turnaja, no v prvom zápase to vôbec nepotvrdilo.

    Štyridsaťjedenročný Ronaldo krútil hlavou a po záverečnom hvizde odchádzal so zveseným pohľadom. Mal tri strelecké pokusy, ale ani raz netrafil priestor brány. Podľa metriky Sofascore dostal najnižšiu známku zo všetkých portugalských hráčov.

    Portugalci vyslali počas celého stretnutia medzi tri žrde jedinú strelu – tú, po ktorej padol gól. Inak nič.

    Aj podľa ukazovateľa očakávaných gólov si víťazstvo zaslúžila skôr Konžská demokratická republika.

    Portugalský sen sa začal ideálne

    Pritom úvod stretnutia naznačoval úplne iný scenár.

    Portugalci vstúpili do zápasu vo veľkom štýle a už v 6. minúte otvorili skóre. Pedro Neto poslal z ľavej strany presný center a João Neves, napriek výške iba 174 centimetrov, sa presadil hlavou.

    Portugalsko - DR Kongo 1:1 (1:1)

    Góly: 6. J. Neves - 45.+5 Wissa.

    Rozhodcovia: Al Jassim – Al Marri, Al Maqaleh (všetci Katar), ŽK: B. Silva, Semedo, Araujo - Mbemba

    Diváci: 68.777

    Portugalsko: D. Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, N. Mendes (72. Semedo) – J. Neves, Vitinha (83. G. Ramos) - B. Silva (46. Conceicao), B. Fernandes, Neto (72. Leao) – Ronaldo 

    DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka (85. Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (75. J. Kayembe) – Mukau (57. Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (75. Pickel) – Bakambu (85. Banza), Wissa

    Ich azda najnevyspytateľnejší hráč, stredopoliar, ktorý je zároveň výnimočným hlavičkárom, si výborne načasoval nábeh z druhej vlny a bezchybným zakončením prekvapil všetkých.

    Futbalista Paríža Saint-Germain venoval gól tragicky zosnulému Diogovi Jotovi. Pri oslave sa pozrel k nebu. Z hlavičiek sa pritom stáva jeho špecialita.

    Aj pri pamätnom víťazstve 5:4 nad Bayernom Mníchov skóroval rovnakým spôsobom.

    Favorit prestal hrať

    Úvodný zásah však Portugalsku nepriniesol pokoj.

    Napriek dominantnému držaniu lopty výrazne spomalilo kombináciu a jeho hra postrádala hĺbku. Nepomáhali ani snahy neúnavného Nuna Mendesa.

    Cristiano Ronaldo zostával neviditeľný.

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    Domov»MS vo futbale 2026»Ronaldo krútil hlavou, netrafil ani bránu. Deptal ho hráč, ktorý začínal v 3. slovenskej lige