Ronaldo krútil hlavou, netrafil ani bránu. Deptal ho hráč, ktorý začínal v 3. slovenskej lige

Ak v utorok predviedol Lionel Messi v drese Argentíny historický výkon, o deň neskôr ho Cristiano Ronaldo napodobnil aspoň v jednom ohľade.
Vo veku 41 rokov sa stal len druhým futbalistom v histórii, ktorý nastúpil na šiestich majstrovstvách sveta. Jeho vstup do turnaja však priniesol sklamanie.
Portugalci, ktorých mnohí považujú za jedného z hlavných favoritov šampionátu a možno aj za najtalentovanejšiu generáciu v dejinách krajiny, nedokázali zdolať Konžskú demokratickú republiku.
Remíza 1:1 v Houstone priniesla ďalší veľký šok turnaja. A pre africký tím aj historický večer.
Ronaldo odchádzal so zvesenou hlavou
Červená vlna, ktorá zaplavila štadión v Houstone portugalskými farbami, prišla najmä kvôli jednému mužovi.
Fanúšikovia chceli vzdať hold Cristianovi Ronaldovi pri jeho premiére na šiestych majstrovstvách sveta.
Pre legendu z Madeiry však priniesol večer podobné sklamanie ako viaceré predchádzajúce pokusy o dobytie najcennejšej trofeje.
"Ronaldo odohral veľmi dobrý zápas a výborne hralo celé mužstvo. Mali sme duel ho pod kontrolou. Táto remíza nás nezlomí. Práve naopak, ešte viac nás posilní. Budeme si vytvárať viac šancí a strieľať viac gólov,“ vyhlásil João Neves.
Dobrí hráči, dobré úmysly, zvučné mená... a veľmi slabý výsledok.
Portugalsko má k dispozícii zrejme najlepší tím vo svojej histórii, aspoň čo sa týka individuality jednotlivcov. Patrí medzi najväčších favoritov turnaja, no v prvom zápase to vôbec nepotvrdilo.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo krútil hlavou a po záverečnom hvizde odchádzal so zveseným pohľadom. Mal tri strelecké pokusy, ale ani raz netrafil priestor brány. Podľa metriky Sofascore dostal najnižšiu známku zo všetkých portugalských hráčov.
Portugalci vyslali počas celého stretnutia medzi tri žrde jedinú strelu – tú, po ktorej padol gól. Inak nič.
Aj podľa ukazovateľa očakávaných gólov si víťazstvo zaslúžila skôr Konžská demokratická republika.
Portugalský sen sa začal ideálne
Pritom úvod stretnutia naznačoval úplne iný scenár.
Portugalci vstúpili do zápasu vo veľkom štýle a už v 6. minúte otvorili skóre. Pedro Neto poslal z ľavej strany presný center a João Neves, napriek výške iba 174 centimetrov, sa presadil hlavou.
Ich azda najnevyspytateľnejší hráč, stredopoliar, ktorý je zároveň výnimočným hlavičkárom, si výborne načasoval nábeh z druhej vlny a bezchybným zakončením prekvapil všetkých.
Futbalista Paríža Saint-Germain venoval gól tragicky zosnulému Diogovi Jotovi. Pri oslave sa pozrel k nebu. Z hlavičiek sa pritom stáva jeho špecialita.
Aj pri pamätnom víťazstve 5:4 nad Bayernom Mníchov skóroval rovnakým spôsobom.
Favorit prestal hrať
Úvodný zásah však Portugalsku nepriniesol pokoj.
Napriek dominantnému držaniu lopty výrazne spomalilo kombináciu a jeho hra postrádala hĺbku. Nepomáhali ani snahy neúnavného Nuna Mendesa.
Cristiano Ronaldo zostával neviditeľný.
Po prestávke tréner Roberto Martínez nechal v šatni Bernarda Silvu. Nová posila Realu Madrid sa vo svojom prvom vystúpení po prestupe zviditeľnila najmä tvrdým zákrokom, za ktorý videla žltú kartu. Na ihrisko prišiel Francisco Conceição, aby priniesol väčšiu šírku hry.
Ani to však nepomohlo. João Cancelo síce rozvlnil sieť nádhernými nožničkami, no jeho efektný zásah neplatil pre postavenie mimo hry.
Konžskí hráči oslavujú po úvodnom góle Yoaneho Wissu počas zápasu K-skupiny Portugalsko – DR Kongo na MS 2026. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Všadeprítomný João Neves sa snažil Portugalsko potiahnuť za víťazstvom a najväčšie nebezpečenstvo priniesli dve akcie Francisca Conceiçãa po pravom krídle.
Ich adresátom bol Ronaldo v úlohe klasickej deviatky, no ani raz nedokázal zakončiť presne.
Historický večer pre Kongo
Konžská demokratická republika sa na majstrovstvá sveta vrátila po dlhých 52 rokoch.
Pri svojej premiére v roku 1974, ešte pod názvom Zair, bola totálnym outsiderom. V skupine prehrala s bývalou Juhosláviou 0:9 a turnaj opustila s bilanciou troch prehier a skóre 0:14.
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Mužstvo sa stalo terčom posmechu aj po známom momente z duelu s Brazíliou, keď Mwepu Ilunga vybehol z obranného múru a odkopol loptu ešte predtým, než súper stihol zahrať priamy kop.
Jeho konanie bolo dlhé roky nesprávne interpretované a zosmiešňované po celom svete.
Tentoraz však písali úplne iný príbeh. Konžania už predtým naznačili svoje možnosti. Yoane Wissa pohrozil prudkou strelou, ktorá len tesne minula bránu.
Zverenci Sébastiena Desabra síce spočiatku hrozili najmä z väčšej vzdialenosti, no bolo cítiť, že pri rýchlych útokoch dokážu byť nebezpeční.
A vytúžený moment prišiel v poslednej akcii prvého polčasu.
Hrdina z Newcastle
Arthur Masuaku poslal center z pravej strany a portugalská obrana, oslabená o zraneného Rúbena Diasa, nechala Yoaneho Wissu úplne voľného.
Útočník Newcastlu si vyskočil na loptu a prudkou hlavičkou prekonal brankára.
Strelil vôbec prvý gól Konžskej demokratickej republiky v histórii majstrovstiev sveta.
Potom nasledovala tanečná oslava pred vlastnou lavičkou.
A po záverečnom hvizde ešte väčšia. Kongo získalo vôbec prvý bod na svetových šampionátoch. Navyše proti jednému z kandidátov na celkový triumf.
Historický moment.
Jedným z nenápadných hrdinov afrického tímu bol Steve Kapuadi.
Slovenská stopa
Takmer dvojmetrový stopér nastúpil v základnej zostave Konžskej demokratickej republiky a výraznou mierou sa podieľal na tom, že Ronaldo nedokázal ani raz trafiť bránu.Jeho príbeh má aj výraznú slovenskú stopu.
Na jeseň 2019 pôsobil v bratislavskom Interi, kde hrával tretiu ligu. O pol roka neskôr okúsil Niké ligu v drese AS Trenčín, za ktorý odohral 23 zápasov.
V lete 2022 prestúpil ako voľný hráč do Wisly Płock. Dnes má 28 rokov, podľa portálu Transfermarkt hodnotu 2,5 milióna eur a je hráčom Widzewa Lodž.
Konžský hráč Yoane Wissa (vľavo) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól . (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
A môže povedať, že ubránil Cristiana Ronalda na majstrovstvách sveta.
Máme odolnosť a vieru
Tréner Sébastien Desabre zdôraznil, že jeho tím nechce byť iba účastníkom turnaja.
„Dobre sme sa pripravili a teraz chceme našu krajinu v tejto skupine dôstojne reprezentovať. Po 52 rokoch je to obrovská hrdosť a veľké potešenie,“ povedal.
K chorálom „Mbote“, čo v jazyku lingala znamená „vitajte“, sa pridal aj Jonathan, ktorý bol stelesnením radosti i hrdosti.
„Máme odolnosť a skutočne veríme vo svoje schopnosti,“ vyhlásil.
Konžských fanúšikov pritom bolo na tribúnach menej. Ich rady preriedilo prepuknutie epidémie eboly v africkej krajine, ktoré si vyžiadalo obdobie izolácie a výrazne obmedzilo počet ľudí cestujúcich do Spojených štátov.
Týkalo sa to aj známeho priaznivca prezývaného Lumumba, ktorý tentoraz chýbal.
Napriek tomu dokázali vytvoriť fantastickú atmosféru a po záverečnom hvizde rozpútali veľkolepú oslavu.
Martínez: Páčil sa mi prístup hráčov
Tréner Portugalska Roberto Martínez po zápase priznal, že jeho mužstvo po dobrom úvode stratilo smer.
„Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Po strelenom góle sa však trochu vytratila naša schopnosť dostávať sa do pokutového územia súpera.
Začali sme sa sústreďovať len na udržiavanie lopty a nedokázali sme sa presadzovať v poslednej tretine ihriska. To dalo Konžskej demokratickej republike príležitosť znovu sa skonsolidovať,“ povedal pre Sport TV.
„Gól inkasovaný tesne pred prestávkou padol po štandardnej situácii. Vieme, že je to mužstvo, ktoré dokáže veľmi dobre využívať takéto momenty.
Aj to patrí k majstrovstvám sveta. Teraz musíme zápas analyzovať a vyhodnotiť všetko, čo sa stalo, ale páčil sa mi prístup a nasadenie hráčov,“ dodal portugalský kouč.
Pre Portugalsko ide o nepríjemné varovanie hneď na úvod turnaja.
Pre Konžskú demokratickú republiku o večer, na ktorý sa bude spomínať celé generácie.
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