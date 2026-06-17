    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2 - 0
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Juhoafrická hviezda dostala prísny trest. Na svetovom šampionáte už možno nenastúpi

    Themba Zwane dostáva červenú kartu.
    Themba Zwane dostáva červenú kartu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. jún 2026 o 22:34
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    Ofenzívny stredopoliar sa proti trestu môže odvolať.

    Juhoafrický futbalista Themba Zwane dostal od Disciplinárnej komisie FIFA trojzápasový dištanc za červenú kartu v úvodnom zápase MS 2026 proti domácemu Mexiku. Ofenzívny stredopoliar sa proti trestu môže odvolať.

    Zwaneho vylúčili v 84. minúte po zásahu systému VAR. Podľa FIFA zasiahol rukou Roberta Alvarada, hoci Juhoafrická republika bola v tom čase v útoku.

    Štandardným trestom za červenú kartu je jednozápasový dištanc, disciplinárna komisia však zákrok vyhodnotila ako hrubú hru a pridala ďalšie dva zápasy.

    Tréner JAR Hugo Broos po prehre 0:2 nespochybňoval skoršie vylúčenie Sphephelela Sitholeho, no pri Zwaneho červenej karte nesúhlasil s verdiktom rozhodcu.

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    „O druhej červenej karte môžeme diskutovať. Mexický hráč blokoval môjho hráča. Musíme rozhodnutie akceptovať, ale podľa mňa to bolo príliš prísne,“ povedal Broos podľa ESPN.

    Mexiko dohrávalo zápas na Aztéckom štadióne s desiatimi hráčmi po vylúčení Cesara Montesa v nadstavenom čase, Juhoafričania končili duel v deviatich.

    JAR nastúpi vo štvrtok v Atlante proti Česku, ktoré v úvodnom stretnutí A-skupiny prehralo s Kórejskou republikou 1:2.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Themba Zwane dostáva červenú kartu.
    Themba Zwane dostáva červenú kartu.
    Juhoafrická hviezda dostala prísny trest. Na svetovom šampionáte už možno nenastúpi
    dnes 22:34
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Themba Zwane dostáva červenú kartu.
    Themba Zwane dostáva červenú kartu.
    Juhoafrická hviezda dostala prísny trest. Na svetovom šampionáte už možno nenastúpi
    dnes 22:34
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    Domov»MS vo futbale 2026»Juhoafrická hviezda dostala prísny trest. Na svetovom šampionáte už možno nenastúpi