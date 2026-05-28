    Taliansky hokej prichádza o veľké meno. Fínska trénerská legenda odmietla pokračovanie

    Jukka Jalonen na striedačke Talianska počas MS v hokeji 2026.
    Jukka Jalonen na striedačke Talianska počas MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|28. máj 2026 o 09:21
    ShareTweet0

    Doviedol Talianov späť do elitnej kategórie majstrovstiev sveta.

    Fínsky tréner Jukka Jalonen končí po dvoch rokoch na striedačke talianskej hokejovej reprezentácie.

    Šesťdesiattriročný kouč najprv doviedol Talianov späť do elitnej kategórie majstrovstiev sveta, tento rok však tím opäť zostúpil.

    Taliansko viedol aj na februárových olympijských hrách v Miláne. V budúcej sezóne bude Jalonen pôsobiť ako poradca v HPK Hämeenlinna, kde v minulosti dlhé roky trénoval. Informoval o tom web talianskeho zväzu.

    Jalonen patrí medzi najúspešnejších fínskych trénerov. Reprezentáciu svojej rodnej krajiny doviedol k trom titulom majstrov sveta aj k triumfu na olympijských hrách v roku 2022 v Pekingu.

    Zlato pod jeho vedením získala aj reprezentácia do 20 rokov. Pred štrnástimi rokmi ho uviedli do Siene slávy fínskeho hokeja.

    Taliani s Jalonenom rokovali o predĺžení spolupráce, úspešný tréner sa však rozhodol vrátiť do Fínska.

    Športový riaditeľ talianskej reprezentácie Stefan Zisser ocenil, že Jalonen zapracoval do tímu viacero mladších hráčov.

    Napríklad devätnásťročné dvojičky Raffael Nitz a Gabriel Nitz budú pravdepodobne aj vďaka Jalonenovi v budúcej sezóne pôsobiť v Hämeenlinne.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - výsledky Talianska

    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 6
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    3 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    3 SN - 2
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    5 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Na snímke zľava Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre.
    Na snímke zľava Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre.
    Nečakaný zvrat po svetovom šampionáte. Slováci riešili problémy pri návrate domov
    dnes 09:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Taliansky hokej prichádza o veľké meno. Fínska trénerská legenda odmietla pokračovanie