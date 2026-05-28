Taliansky hokej prichádza o veľké meno. Fínska trénerská legenda odmietla pokračovanie

Fínsky tréner Jukka Jalonen končí po dvoch rokoch na striedačke talianskej hokejovej reprezentácie.
Šesťdesiattriročný kouč najprv doviedol Talianov späť do elitnej kategórie majstrovstiev sveta, tento rok však tím opäť zostúpil.
Taliansko viedol aj na februárových olympijských hrách v Miláne. V budúcej sezóne bude Jalonen pôsobiť ako poradca v HPK Hämeenlinna, kde v minulosti dlhé roky trénoval. Informoval o tom web talianskeho zväzu.
Jalonen patrí medzi najúspešnejších fínskych trénerov. Reprezentáciu svojej rodnej krajiny doviedol k trom titulom majstrov sveta aj k triumfu na olympijských hrách v roku 2022 v Pekingu.
Zlato pod jeho vedením získala aj reprezentácia do 20 rokov. Pred štrnástimi rokmi ho uviedli do Siene slávy fínskeho hokeja.
Taliani s Jalonenom rokovali o predĺžení spolupráce, úspešný tréner sa však rozhodol vrátiť do Fínska.
Športový riaditeľ talianskej reprezentácie Stefan Zisser ocenil, že Jalonen zapracoval do tímu viacero mladších hráčov.
Napríklad devätnásťročné dvojičky Raffael Nitz a Gabriel Nitz budú pravdepodobne aj vďaka Jalonenovi v budúcej sezóne pôsobiť v Hämeenlinne.
MS v hokeji 2026 - výsledky Talianska
