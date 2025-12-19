Slováci sa museli vyrovnať s veľkým paradoxom. Straka: Makáme a snažíme sa pripraviť

Slovenskí hokejisti do 20 rokov
Slovenskí hokejisti do 20 rokov (Autor: Hockey Slovakia)
Túto neštandardnú situáciu v tíme brali s nadhľadom.

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov musela počas prípravy na majstrovstvá sveta juniorov v USA riešiť nečakanú komplikáciu. Na zimnom štadióne v Bemidji, ktorý Slovákom slúži na prípravu, sa totiž počas noci pokazilo chladenie ľadovej plochy.

Situácia je paradoxná, keďže v oblasti panujú teploty hlboko pod bodom mrazu.

„Ráno nám oznámili, že v tejto treskúcej zime im jednoducho nemrzne ľad. Majú problém s technikou,“ priblížil asistent trénera Ján Šimko pre portál hockeyslovakia.sk.

Slovenský tím sa však s nečakanou situáciou dokázal rýchlo vyrovnať. Organizátori im zabezpečili náhradnú ľadovú plochu, na ktorej mohli hráči absolvovať plánovaný tréning.

„Vyrovnali sme sa s tým. Organizátori nám zabezpečili možnosť trénovať na inej ploche. Na druhej strane, zmena prostredia po predošlom tréningovom bloku nám dokonca padla vhod,“ doplnil Šimko.

Túto neštandardnú situáciu v tíme brali s nadhľadom. „Bola to špeciálna situácia, ale veľmi si to nevšímame. Trošku sme si zacestovali autobusom vo výstroji, ale bolo to zábavné. Tréning sme si užili.

Zatiaľ je v príprave sranda, ale na tréningoch sme seriózni, makáme a snažíme sa pripraviť čo najlepšie na turnaj,“ opísal útočník Andreas Straka.

Ani tieto nečakané technické problémy teda slovenskú dvadsiatku nerozhodili a príprava na svetový šampionát pokračuje podľa plánu.

Program Slovenska na MS U20

26. december 19:00 Švédsko – Slovensko

27. december 20:00 Slovensko – Nemecko

30. december 0:00 Slovensko – USA

31. december 19:00 Švajčiarsko – Slovensko

„Prípravu zatiaľ hodnotíme pozitívne. Veľký dôraz kladieme na našu identitu a princípy, ktorými sa chceme prezentovať.

Popritom nezabúdame na tímovú súdržnosť a tréningové jednotky končíme emóciou, hráči majú zakomponované súťaživé prvky,“ vysvetlil Šimko.

Pozitívnou správou pre realizačný tím je aj zdravotný stav mužstva. „Zdravotný stav hráčov je optimálny, takže sme momentálne spokojní,“ uzavrel asistent trénera Petra Frühaufa.

