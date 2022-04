Reorganizácia? Nemyslím si, že je to v prospech futbalu, vraví tréner treťoligistu

Skvelý úvod dodal mužstvu novú motiváciu, no vybojovať postup do novovytvorenej tretej ligy Východ bude mimoriadne náročné.

To, koľko tímov postúpi zo súčasnej III. ligy Stred, ovplyvní aj to, akú regionálnu príslušnosť budú mať kluby vypadávajúce z II. ligy.

„Budú to obrovské náklady, cestovať zo stredu na východ či na západ. Vôbec si nemyslím, že táto reorganizácia bude v prospech futbalu. Skôr by mali znížiť počet klubov vo Fortuna lige a v druhej lige, nech sú tam čisto profesionálne kluby. Model tretej ligy by mali nechať taký, aký je teraz. Ešte je stále čas, kompetentní by mali nad tým zamyslieť,“ podčiarkol Roman Biba.

„Ako sa rozprávam s kolegami z iných klubov z regiónu Stred, nikto tú reorganizáciu nechce. Myslím si, že by bolo potrebné komunikovať s tými klubmi, ktoré by novú súťaž mali hrať,“ dodal.

Tabuľka III. ligy Stred: