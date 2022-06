Celú jar čakajú na domáce víťazstvo. Majú už iba jeden pokus

KALINOVO. Ak hrá Kalinovo s Lučencom, na ihrisku to iskrí. V novohradskom derby si súperi zvyčajne nič nedarujú.

V zápase predohraného 30. kola III. ligy Stred sa však TJ Baník Kalinovo a MŠK Novohrad Lučenec rozišli bez gólov. Hoci diváci boli svedkami aj tvrdších zákrokov, nebola to žiadna divočina. Rozhodca Tomáš Batiz rozdal štyri žlté karty.

Len na porovnávanie: keď na jeseň Kalinovo prekvapujúco vyhralo v Lučenci 1:0, padlo až osem žltých kariet.

Bez strely sa nedá...

„Futbal sa hrá s dôrazom, to je v poriadku. Pokiaľ sa nikto nezraní, tak to patrí k derby. Predsa len je to iný zápas, ako bežný ligový. Malo to náboj, obe mužstvá chceli vyhrať, ale bez nejakej lepšej strely sa nedá,“ uviedol pre Sportnet tréner Lučenca Marcel Turňa.