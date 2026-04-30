Žilina favoritom finále. Historická šanca pre Košice, prezident klubu: Všetko je otvorené

Tretí klub v ére samostatnosti bude hrať finále Slovenského pohára (Slovnaft Cupu) na domácej pôde. V tejto sezóne je to Žilina, ktorá v piatok 1. mája o 16.00 privíta hráčov FC Košice.
Tímy zabojujú nielen o možnosť jedinej trofeje v prebiehajúcom ročníku, ale aj miestenku do 1. predkola Európskej ligy v sezóne 2026/27.
Finále pohára sa hrá na jeden zápas a je tak nevyspytateľné, no v pozícii favorita sú práve domáci.
Hrajú náročnejšiu časť nadstavby s kvalitnejšími súpermi v skupine o titul a zo zisku pohára sa už tešili v roku 2012 – vtedy bol súčasťou mužstva aj Vladimíra Leitner, ktorý v súčasnosti pôsobí u „šošonov“ ako tímový manažér.
Zaujímavý bude trénerský súboj
Košičania nadväzujú na odkaz tradičného klubu, ten súčasný však vznikol v roku 2018 a žiadnu významnejšiu trofej zatiaľ nezískal.
Zaujímavý bude trénerský súboj medzi Pavlom Staňom a Petrom Černákom. Pred piatimi rokmi viedol Žilinu prvý menovaný, Černák bol asistent a o pohár prišli vo finále na Tehelnom poli v prospech Slovana.
Staňo sa vrátil do Žiliny v júli 2025 a vedie ju tak celú sezónu, Černák sa stal v novembri dočasným koučom a ako hlavný je na lavičke od decembra.
Dvojica tak proti sebe stála v prebiehajúcom ročníku len raz, a to pri februárovej remíze 2:2 v Košiciach. Doma zdolali v októbri „šošoni“ súpera z východu 4:1.
Finále Slovenského pohára
Piatok, 1. mája:
MŠK Žilina - FC Košice /16:00, Štadión pod Dubňom, rozhodujú: Kráľovič - Štrbo, Zemko/
„Pre FC Košice je finále Slovnaft Cupu určite historickým momentom. Tento klub budujeme osem rokov a finále SP je naozaj veľkou príležitosťou ukázať, že cesta bola správa.
Veľmi si vážime podporu fanúšikov a to, aké obrovské množstvo s nami ide na zápas. Favoritom je Žilina, ale hrá sa na jeden duel, všetko je otvorené, naši hráči sú skúsení a vidia v tomto zápase príležitosť zabojovať,“ povedal prezident košického klubu Dušan Trnka.
Žilina má na konte v ére samostatnosti okrem pohára aj sedem titulov a do Európy by sa mohla dostať v prípade prehry aj cez top 3 v lige.
Naposledy však prehrala 1:3 v Dunajskej Strede a momentálne je v rámci tabuľky mimo postupových pozícii. Baráž sa pritom bude hrať len v prípade jej triumfu.
Staňo: Pohárový zápas je výnimočný
„Myslím si, že sme k zápasu pristúpili s vedomím, že výsledok bude taký, aký bude, ale stále máme o čo hrať a čo zlepšovať. Zároveň si uvedomujeme, že pohárový zápas je výnimočný, a budeme sa naň plne sústrediť.
Pred týmto zápasom sme mali určité pochybnosti o zdravotnom stave niektorých hráčov, preto sme dnes nenastúpili úplne v najsilnejšom zložení. Pohárový zápas však bude úplne iný.
Je možné, že doň pôjdeme v plnej zostave, a tým pádom to môže byť z našej strany celkom odlišné stretnutie,“ povedal tréner Staňo na tlačovej konferencii po sobotnej prehre v Dunajskej Strede.
Okrem jeho tímu zažili výhodu domáceho prostredia vo finále doposiaľ Slovan (2020 - 2022) a Trnava (2023).
Cesta MŠK Žilina do finále
2. kolo: Spartak Vysoká - MŠK Žilina 1:7
3. kolo: Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina 0:8
4. kolo: MŠK Senec - MŠK Žilina 0:1
Osemfinále: MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1
Štvrťfinále: MŠK Žilina - AS Trenčín 3:0
Semifinále: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:0, 1:1
V týchto štyroch prípadoch sa domáci netešili len raz, a to po triumfe Spartaka na Tehelnom poli (2:1 pp) pred štyrmi rokmi.
Cesta FC Košice do finále
2. kolo: Kendice - FC Košice 0:5
3. kolo: MŠK Spišské Podhradie - FC Košice 1:7
4. kolo: FC ViOn Zlaté Moravce - FC Košice 2:4
Osemfinále: Ružomberok - FC Košice 2:4
Štvrťfinále: FC Košice - DAC Dunajská Streda 4:0
Semifinále: 1. FC Tatran Prešov - FC Košice 2:2, 1:2 pp