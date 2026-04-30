Na ženský futbal prišlo na východe 5636 ľudí. Teraz sú na rade ďalší, hecuje organizátor

Sú zvyknuté hrávať zápasy pred hŕstkou ľudí. Zrazu na ne prišli pozrieť tisícky.
V Prešove padol divácky rekord slovenskej ženskej futbalovej ligy.
Stretnutie 5. kola nadstavby o titul v medzi Tatranom Prešov a Spartakom Myjava videlo v Tatran Aréne 5636 divákov, prevažne detí.
Zážitok pre všetkých
Zápas sa hral v netradičnom termíne, v pracovný deň o 11.00, aby mohli prísť deti zo škôl.
Šéftréner dievčenskej zložky FC Tatran Prešov a zároveň hlavný organizátor tohto podujatia Marek Semančík priznal, že záujem bol ešte väčší, než očakával.
„Predpokladal som, že by mohlo prísť 4500 ľudí. Viaceré školy však prišli aj neohlásene. Som rád, že nepraskol štadión,“ vravel pre Sportnet Semančík.
VIDEO: Divácky rekord v Prešove na ženskom futbale
Myjava zvíťazila 2:0 a vrátila sa na čelo tabuľky. „Futbal sa musel divákom páčiť. Rozprával som sa s viacerými ľuďmi a všetci svorne tvrdili, že to bol veľmi dobrý zápas,“ poznamenal.
Bol to zážitok aj pre samotné hráčky. „Na naše zápasy chodí v priemere 50 ľudí, a tak sme veľmi rady, koľkí dnes prišli do hľadiska. Sme za to naozaj vďačné,“ vyjadrila sa kapitánka Tatrana Šarlota Noemi Kundravá pre RTVS.
Atmosféru si pochvaľovala aj kapitánka Spartaka Myjava Katarína Vredíková: „Za mňa je to úžasná vec, hlavne z toho pohľadu, že tu boli deti, ktoré sú budúcnosťou.“
Pridajú sa ďalší?
Marek Semančík poukázal na to, že vďaka tejto akcii prišlo do Tatran Arény veľa takých detí, ktoré predtým na novom štadióne ešte neboli.
„Mnohé deti tam boli prvýkrát. To ešte teraz ani nevieme, aký to bude mať dosah na tie deti. Možno budú chcieť častejšie chodiť na takúto atmosféru,“ myslí si Semančík.
Akcia bola financovaná z projektu Erasmus+, organizátori znížili náklady aj vďaka tomu, že mnoho pracovných pozícii pri organizácii zápasu pokryli dobrovoľníkmi.
„Teraz je otázka, čo ďalej. Jedna vec je spraviť rekord, ale hlavný odkaz je, že pomôžme športu, futbalu, lebo to sa nedá robiť bez peňazí. Musia začať pomáhať tí, ktorí môžu: teda župa, mesto, klub či zväz,“ zdôraznil Semančík.
Podľa neho rekordy sú na to, aby sa prekonávali, teraz sú na rade ďalší. „Trnava má veľký štadión, Slovan má veľký štadión, môžu ísť tým istým smerom ako my. Dali sme im návod, ako zaplniť tribúny,“ vyhlásil.
