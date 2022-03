História Interu? Dnešní hráči si ju môžu iba vygúgliť, tvrdí tréner Hudec

S Interom bol spätý ako hráč, no trénerské chodníčky ho zaviedli do iných klubov. LADISLAV HUDEC sa pred jarnou časťou vrátil do Interu Bratislava ako hlavný tréner a pokúsi sa so žlto-čiernymi vybojovať postup do druhej ligy, alebo aspoň udržať tú tretiu. Vzhľadom na reorganizáciu ani to nebude jednoduchá záležitosť. V rozhovore pre Sportnet skúsený tréner hovoril o svojej interistickej minulosti aj o súčasných ambíciách.

Určite to nebolo príjemné, ale ja som o tom nerozhodoval. Navyše, keby to nebola Senica, tak by to bol niekto iný. Inter už nemal na to, aby prevádzkoval ďalej ligovú činnosť.

Keď som ako hráč odišiel do Rakúska, stále som chodil na Inter. Klub vtedy fungoval veľmi dobre, dokonca pod vedením trénera Jozefa Bubenka a asistenta Laca Petráša boli dva razy majstri, vyhrali dvakrát aj pohár. Boli to zlaté časy. Dobre hrali aj za Jozefa Adamca.

Bolo to už dávno, keď som tam skončil v roku 1987. Moje hráčske a potom trénerské chodníčky boli rôznorodé, pôsobil som aj za hranicami. Samozrejme, keď vás osloví bývalý klub, kde ste vyrastali, s ktorým máte spojenú celú svoju hráčsku minulosť, to je vždy radosť.

Sú to odchovanci Interu, ale toho nového Interu. Históriu môžu poznať iba z rozprávania, môžu si to vygúgliť. Ale porozprávam sa s nimi, čo o tom vedia.

Naozaj sú to nadšenci. Najprv to bol Jožko Barmoš, ktorý hľadal cestu, aby Inter ako taký sa zachoval, aj keď v nižších súťažiach. Podarilo sa to. Teraz to zobral Ján Palenčár, takisto bývalý „interák“, brankár. Všetci túžia po tom, aby Inter bol tam, kde kedysi, aj keď je to strašne ťažké. Chcú to však robiť a preto ma aj zavolali.

Je to iné tým, že za našich čias sa nemohlo tak prestupovať, ako sa to robí teraz, keď sa podpisujú zmluvy na jeden-dva roky a hráči idú ďalej. Vtedy sme boli proste interáci, slovanisti, sparťania, slávisti, bolo iba málo prestupov. Preto starí ľudia vedia zostavy z tých čias, lebo sa to tak nestriedalo. Našou úlohou je však v mladých hráčoch pestovať ten klubizmus.

Inter je momentálne na štvrtom mieste III. ligy Bratislava. Ako vidíte vaše šance v jarnej časti?

Budeme to mať ťažké, na prvú Ivanku pri Dunaji strácame osem bodov. Musíme sa pobiť o dva ciele. Prvý je najvyšší, postúpiť do druhej ligy, čo je vzhľadom na náskok súperov ťažké, a druhý cieľ je umiestniť sa do tretieho miesta, čo by nám zabezpečilo účasť v novej III. lige Západ. Ale ani to nebude ľahké, lebo aj ostatní by tam chceli byť. Pre bratislavské kluby to bude výborná súťaž.

Hovorí sa, že zo súčasných štyroch tretích líg je najslabšia práve tá bratislavská. Súhlasíte?

Ešte neviem, lebo som to ešte nezažil. Ale vplyv na to môže mať aj to, že túto súťaž hrajú väčšinou študenti, ktorí prišli z iných miest. Tí najlepší futbalisti ostávajú hrať už profesionálne, a tí chlapci, ktorí si uprednostňujú školu, sa umiestňujú v bratislavských a okolitých kluboch. Nechcem však týmto znižovať týchto chlapcov.

Čo si myslíte o reorganizácii, považujete ju za dobrý nápad?

Možno keď už to tak robili, tak mohli spraviť dve 18-členné tretie ligy. Tak aj bratislavský región by tam mohol mať viac klubov.