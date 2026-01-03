Hokejisti Pittsburghu pokračujú vo víťaznom ťažení. Detroit musí akceptovať druhú prehru v rade

Hráči Pittsburghu Penguins oslavujú gól v sieti Detroitu.
Hráči Pittsburghu Penguins oslavujú gól v sieti Detroitu. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. jan 2026 o 21:00
ShareTweet0

Stále však vedie Východnú konferenciu.

Hokejisti Pittsburghu Penguins pokračujú v zámorskej NHL vo víťaznom ťažení, na ľade Detroitu Red Wings získali po výsledku 4:1 piate víťazstvo z posledných šiestich zápasov.

„Červené krídla“ ako lídri Východnej konferencie prehrali v druhom stretnutí po sebe.

NHL - sobota, 3. január - večerné zápasy:

Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 36. DeBrincat - 4. Rust (Crosby, Wotherspoon), 18. Činachov (Kindel, Wotherspoon), 60. Rakell (Crosby), 60. Dewar (Lizotte). Brankári: Gibson - Skinner, strely na bránku: 12:31

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Hráči Pittsburghu Penguins oslavujú gól v sieti Detroitu.
Hráči Pittsburghu Penguins oslavujú gól v sieti Detroitu.
Hokejisti Pittsburghu pokračujú vo víťaznom ťažení. Detroit musí akceptovať druhú prehru v rade
dnes 21:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Hokejisti Pittsburghu pokračujú vo víťaznom ťažení. Detroit musí akceptovať druhú prehru v rade