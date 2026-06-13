Ožijú šance Okuliara na NHL? Jeho práva vlastní nový klub, Florida ich vymenila

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar (Autor: TASR)
TASR|13. jún 2026 o 19:08
ShareTweet0

Slovák bol nepriamo súčasťou výmeny za obrancu.

Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers vymenil práva na slovenského útočníka Olivera Okuliara do Pittsburghu Penguins. Získal za ne 21-ročného fínskeho obrancu Emila Pieniniemiho.

Okuliar sa stal súčasťou organizácie „panterov“ v apríli 2024, keď s vedením klubu podpísal ročný kontrakt.

Následnú sezónu 2024/2025 strávil vo farmárskej súťaži AHL, v ktorej sa v drese Charlotte Checkers prezentoval 49 bodmi.

V lete 2025 sa rozhodol pre návrat do Európy a v drese Skelleftea AIK sa stal majstrom Švédska. V tomto klube by mal pokračovať aj v sezóne 2026/2027. V uplynulom ročníku 2025/2026 reprezentoval SR na ZOH v Miláne a aj na MS vo Švajčiarsku.

NHL

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar
Ožijú šance Okuliara na NHL? Jeho práva vlastní nový klub, Florida ich vymenila
dnes 19:08
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Ožijú šance Okuliara na NHL? Jeho práva vlastní nový klub, Florida ich vymenila