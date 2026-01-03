ONLINE: St. Louis Blues - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Dvorský, Slafkovský)

Hokejisti tímov St. Louis Blues a Montreal Canadiens dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstaví slovenský útočník Dalibor Dvorský a hostí nastúpi jeho krajan Juraj Slafkovský.
ONLINE PRENOS: St. Louis Blues - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
03.01.2026 o 22:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
1' minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi St. Louis Blues a Montrealom Canadiens.
Na Blues čaká druhý súboj v priebehu dvoch dní, keď včera uspeli s Vegas 4:3. Canadiens majú za sebou výborný obrat proti Panthers, keď v poslednej päťminútovke zmazali dvojgólové vedenie a v predĺžení rozhodol kapitán Nick Suzuki. Podobný priebeh si zopakovali aj v poslednom zápase proti hurikánom, keď uspeli v gólovej prestrelke 7:5.
Dnes budeme sledovať aj slovenského zástupcu v podobe útočníka Juraja Slafkovského, ktorý má na svojom konte 30 bodov (14+16).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: