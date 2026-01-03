ONLINE: San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning dnes, NHL LIVE (Regenda, Černák)

Hokejisti tímov San Jose Sharks a Tampa Bay Lightning dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstaví slovenský útočník Pavol Regenda a za hostí nastúpi jeho krajan a obranca Erik Černák.
NHL 2025/2026
03.01.2026 o 22:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Tampa Bay
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi San Jose Sharks a Tampou Bay Lightning.
San Jose ťahá sériu troch výhier v rade, keď postupne zdolalo Vancouver, Anaheim aj Minnesotu. Tampa sa po troch prehrách prezentuje sériou výhier, ktoré natiahla už na šesť duelov. Včera si navyše poradila s Los Angeles, keď sa v závere stretnutia postarala o obrat.
Dnes budeme sledovať aj slovenského zástupcu v podobe obrancu Erika Černáka, ktorý sa v závere roka vrátil do zostavy bleskov po dlhšom zranení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
