ONLINE: San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning dnes, NHL LIVE (Regenda, Černák)

Sportnet|3. jan 2026 o 19:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning.

Hokejisti tímov San Jose Sharks a Tampa Bay Lightning dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese domácich sa predstaví slovenský útočník Pavol Regenda a za hostí nastúpi jeho krajan a obranca Erik Černák.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
03.01.2026 o 22:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Tampa Bay
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi San Jose Sharks a Tampou Bay Lightning.

San Jose ťahá sériu troch výhier v rade, keď postupne zdolalo Vancouver, Anaheim aj Minnesotu. Tampa sa po troch prehrách prezentuje sériou výhier, ktoré natiahla už na šesť duelov. Včera si navyše poradila s Los Angeles, keď sa v závere stretnutia postarala o obrat.

Dnes budeme sledovať aj slovenského zástupcu v podobe obrancu Erika Černáka, ktorý sa v závere roka vrátil do zostavy bleskov po dlhšom zranení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

