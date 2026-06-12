Predčil kanadské hviezdy. NHL vyhlásila skúseného Rusa za MVP sezóny

Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov získal druhýkrát v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča NHL.
Ruský hokejista, ktorý bol medzi trojicou finalistov tretíkrát v rade, sa prestížneho ocenenia dočkal znovu po siedmich rokoch. Informoval o tom oficiálny web súťaže.
Dvadsaťtriročný Kučerov uzavrel základnú časť tejto sezóny NHL na druhom mieste kanadského bodovania. V 76 zápasoch nazbieral 130 bodov za 44 gólov a 86 asistencií, s priemerom 1,71 bodu na zápas bol ale najlepší.
V tesnom hlasovaní dostal prednosť pred útočníkmi Connorom McDavidom z Edmontonu a Nathanom MacKinnonom z Colorada.