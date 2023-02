Sprievodca uzávierkou prestupov v NHL 2023: Kto, kam a za koľko?

NEW YORK. Prestupová uzávierka, jeden z najdôležitejších dní v sezóne NHL, sa opäť blíži. Uskutoční sa v piatok 3. marca. Generálni manažéri budú môcť vymieňať svojich hráčov do 21.00 stredoeurópskeho času. Od tohto momentu už žiadne ďalšie v rámci sezóny 2022/23 nebudú možné.

Ako každý rok, aj tentoraz vám prinášame sprievodcu touto udalosťou. Pozrieme sa na kupujúce či predávajúce kluby a hráčov, ktorí by mohli prestúpiť inam. Súčasťou článku je zoznam najväčších adeptov na výmenu. Tento list, v zámorí známy ako „Trade Bait List“, sa nachádza na konci článku. Sú v ňom i mená tých kandidátov, ktorí už boli vymenení.

Predávajúci St. Louis Blues Do iných klubov už poslali svoje dve hviezdy Vladimira Tarasenka aj Ryana O´Reillyho. Generálneho manažéra Douga Armstronga do roly predajcu posmelil nezdar v prebiehajúcej sezóne. "Bluesmani" už viac nepatria ku kandidátom na Stanley Cup a obdobie, ktoré vyvrcholilo v roku 2019, je za nimi. Pochopil, že je čas sa pohnúť, čo dokazuje naďalej. V St. Louis sa rodí nová prestavba. Vedenie organizácie neplánuje vyčkávať na lepšiu chvíľu. Svedčia o tom ich kroky, keď za svoje opory získali viacero volieb v drafte. Tarasenko a O´Reilly nemusia byť poslednými odídencami. Špekuluje sa v podstate o všetkých obrancoch z prvých dvoch párov na čele s Coltonom Paraykom a sťahovať by sa mohol aj Ivan Barbašov.

Colton Parayko. (Autor: TASR/AP)

Arizona Coyotes V Arizone nič nové. Ako "predávajúcich" sme ich označili už vlani. Prestupová uzávierka v roku 2023 ich našla v rovnakej pozícii. Hlavným lákadlom z ich zostavy je obranca Jakob Chychrun. Ten bol na vrchole rebríčka kandidátov na trejd už vlani a svoju pozíciu obhájil.

Zdá sa, že je k výmene opäť bližšie. Bek nenastúpil v súťažnom zápase už desať dní. Dôvodom je, že ho "kojoti" chcú vymeniť a nechcú riskovať jeho zranenie. Pýtajú si zaňho veľa, na čom stroskotala trebárs dohoda s Los Angeles, kam by mohol smerovať aj Karel Vejmelka. Okrem Chychruna by sa mohli rozlúčiť napríklad so Shaynom Gostisbeherem alebo Nickom Bjugstadom, ktorý láka kombináciou fyzických proporcií a slušných štatistík.

Jakob Chychrun v drese Arizony Coyotes. (Autor: SITA/AP)

Chicago Blackhawks Chicago sa nachádza uprostred prestavby a hlavným cieľom Hawks je viac ako vyhrávanie zápasov výhra draftovej lotérie. V klube je niekoľko zaujímavých mien. Trejd Jonathana Toewsa sa pre kapitánove ťažkosti neudeje, no po prvýkrát by si iný dres mohol obliecť Patrick Kane. Spájal sa s New Yorkom Rangers či Torontom Maple Leafs, obidva tieto kluby ale už svoje veľké výmeny uskutočnili. Veterán by musel obchod odsúhlasiť, keďže má v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti. Na ponuky sa pozerá osobitne a zatiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil, či bude s niektorou súhlasiť. Medzi štyridsiatkou vážnych adeptov na trejd sa nachádzajú ďalší štyria jeho spoluhráči, menovite obrancovia Jake McCabe a Connor Murphy, a útočníci Sam Lafferty a Max Domi.

Columbus Blue Jackets Columbus majú čosi spoločné s Chicagom a čosi s Arizonou. Rovnako ako Blackhawks patria k ašpirantom na zisk Connora Bedarda. Rovnako ako Arizona majú v mužstve jedno meno, ktoré sa na 95 percent bude sťahovať. Ide o obrancu Vladislava Gavrikova, päťku v našom zozname. Ani on už vyše týždňa nehráva a je zdravým náhradníkom z preventívnych dôvodov, aby nič nezabránilo trejdu. "Modrokabátnici" nemajú po hernej stránke čo získať a je jasné, že sa do play off nepozrú. Preto dáva najväčší zmysel vymeniť aspoň niektorého hráča za možné prísľuby do budúcnosti. Horúcim ašpirantom na výmenu bol donedávna Gustav Nyquist, avšak pre zranenie sa nedá určiť, aké sú šance, že to niekto riskne. Hovorí sa aj o možnom odchode obrancu Andrewa Peekeho alebo brankára Joonasa Korpisala.

Vladislav Gavrikov. (Autor: SITA/AP)

San Jose Sharks V San Jose Sharks lákajú prevažne dve mená. Ide o Švajčiara Tima Meiera a Švéda Erika Karlssona. Prvému menovanému čoskoro končí kontrakt a manažment klubu sa ho posledný raz snaží presvedčiť, aby zostal. Ako niekoľkonásobný tridsaťgólový strelec s potenciálom zlepšovať sa bude chcieť veľa peňazí a úspech. Minimálne to druhé mu v Kalifornii tak skoro zaručiť nevedia, preto by pred play off mohol byť obrovskou posilou niektorého klubu.

Dlhodobo sa v jeho prípade špekuluje o New Jersey Devils. Hovorí sa, že by "diabli" mohli za Meiera ponúknuť aj Slováka Tomáša Tatara, divokejšie predpovede dokonca spomínajú meno Šimona Nemca. Obranca Erik Karlsson zas má nábeh na stobodovú sezónu a dlhé roky nemal takú cenu ako teraz. Jeho predaj sa pre Sharks môže stať jedným z najlepších ťahov, aké pre svoju budúcnosť urobia.

Ďalší predávajúci na trhu: Anaheim Ducks, Montreal Canadiens, Vancouver Canucks. Kupujúci Boston Bruins Motivácia Bostonu Bruins byť agresívnym nakupujúcim je úplne jasná. Sú podľa bodov najlepším tímom NHL a šanca vyhrať Stanley Cup je veľká. Počas prestupovej uzávierky dostanú poslednú možnosť citlivo doplniť, čo bude treba. Napriek tomu, že sú dlho na vrchole, získali titul naposledy v roku 2011 a v nasledujúcich dvoch finálových sériách neuspeli.

Hlad je veľký. Koho privedú? Najčastejšie sa v súvislosti s nimi spomína obranca Gavrikov z Columbusu. Reálne však nevieme spoľahlivo predpovedať ich ďalší krok, keďže v tomto Bostone by chcel hrať zrejme každý hráč. Motivácia ísť v play off čo najďalej bude o to väčšia, že okolo mien Patrice Bergeron a David Krejčí panuje neistota. Veteráni možno budú mať poslednú šancu na pohár.

Oslava gólu Bostonu Bruins (Autor: TASR/AP)

Toronto Maple Leafs Ako nakupujúcich definovali Maple Leafs samých seba v momente, keď získali Ryana O´Reillyho a Noela Acciariho zo St. Louis. Neváhali sa vzdať artiklov s prísľubom do budúcnosti. Fanúšikovia jedného z najslávnejších hokejových klubov na svete majú po krk mizérie v play off. Do druhého kola sa "javorové listy" pozreli naposledy ešte v roku 2004. Aj generálny manažér Kyle Dubas vie, že ak túto misiu nesplnia ani tento rok, jeho dni v najväčšom meste Kanady môžu byť spočítané. Nechce nechať nič na náhodu a spomenutá veľká výmena nemusí byť poslednou. Zabudnite však, že sa o Maple Leafs dozviete akékoľvek spoľahlivé informácie. Svoje myšlienkové pochody si po novom chránia ako oko v hlave.

Ryan O'Reilly. (Autor: TASR/AP)

Vegas Golden Knights Zdá sa, že je vo Vegas všetko v poriadku. Výkyvy formy sú preč a "zlatí rytieri" smerujú za víťazstvom vo svojej divízii. Za kupujúcich ich môžeme označiť celkom spoľahlivo. Na listinu dlhodobo zranených hráčov umiestnili Marka Stonea, ktorý by mal vynechať zvyšok základnej časti. To rozväzuje ruky manažmentu, keďže majú pod stropom odrazu skoro deväť miliónov dolárov voľného priestoru.

Druhý najmladší klub v NHL sa veľkých trejdov nebojí, čo sme zistili už v minulosti. Zrejme sa tak netreba pýtať, či, ale kedy nás opäť ohúria niečím veľkým. Do mužstva by podľa novinára Jesseho Grangera mohli pribudnúť útočníci Tyler Bertuzzi, Nick Bjugstad, Jesse Puljujärvi či Ivan Barbašov, alebo brankár Karel Vejmelka. Edmonton Oilers Priaznivci Edmontonu si nervózne okusujú nechty a čakajú, čo im prichystá manažment. Po vlaňajšom finále konferencie chcú viac, lenže špekulácie naznačujú, že ich aktuálna súpiska nie je konečná. V útoku sa toho veľa meniť nebude. Ak máte najlepšieho hokejistu na svete McDavida a k nemu nemecký zázrak Draisaitla, nemáte veľa dôvodov starať sa o to, či bude mať kto dávať góly.

Connor McDavid. (Autor: TASR/AP)

Napriek tomu sa s "olejármi" najviac spája meno najlepšieho rýdzo ofenzívneho obrancu poslednej dekády. Privedú Erika Karlssona? Tento obchod sa ešte ani nestal a už vyvolal búrlivé reakcie. Karlsson však nie je jediný hráč, s ktorým sa Oilers spájajú. Mohli by získať napríklad Jakoba Chychruna, Tylera Bertuzziho či Nicka Bjugstada.

Dallas Stars Stars sú v sezóne 2022/23 až prekvapivo dobrí. Preto netreba váhať a pred play off priviesť posilu. Mužstvo síce zotrváva na popredných priečkach v Západnej konferencii, no niektoré zápasy ukázali, že pred vyraďovacími bojmi budú potrebovať nakopnúť, ak chcú pomýšľať na najvyššie méty. Každý, kto pravidelne číta správy z NHL, už zaregistroval špekuláciu o príchode Patricka Kanea. Tá sa zdá ešte pravdepodobnejšia potom, čo pred ním Rangers uprednostnili Tarasenka a Maple Leafs O´Reillyho. Stars sa však nemusia sústrediť iba na veľké mená. Priviesť môžu Sama Laffertyho alebo Nicka Bjugstada, vymeniť zas Antona Chudobina či Radka Faksu. Ďalší kupujúci na trhu: Tampa Bay Lightning, Los Angeles Kings, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils.