Ďalšia veľká výmena v NHL. Tarasenko sa sťahuje do New Yorku

NEW YORK, ST. LOUIS. St. Louis Blues vymenili ruského hokejového útočníka Vladimira Tarasenka do New Yorku Rangers.

Spolu s ním sa na Manhattan sťahuje aj fínsky obranca Niko Mikkola.

Výmenou do St. Louis putuje voľba v prvom kole draftu 2023, voľba v štvrtom kole draftu 2023, útočník Sammy Blais a obranca Hunter Skinner. Blues si zároveň ponechajú 50 percent Tarasenkovho platu.

Tridsaťjedenročný Tarasenko doteraz v NHL pôsobil len v organizácii St. Louis, ktorí si ho vybrali zo 16. miesta v prvom kole draftu 2010.