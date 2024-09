Ohromný štart Dvorského. Prípravný kemp začal v druhom útoku s kapitánom Blues

O prvom menovanom sa hovorí, že by sa mohol dostať do prvého tímu. Manažment sľuboval, že mu dá šancu si túto pozíciu vybojovať.

"Je široká škála možností, kde ho môžeme použiť. No toto je mužská liga. Chceme byť konkurencieschopný tím a v takom je ťažšie presadiť sa, zvlášť v prvých dvoch útokoch. Bude ich súčasťou, keď sa usadí v NHL, no my mu chceme dôverovať len v takej pozícii, kde veríme, že má šancu presadiť sa," zamyslel sa.

"Veľa klubov nezvládne prácu so svojimi prospektmi, no my takú chybu pri ňom neurobíme. Postavíme našich mladíkov do pozície, aby sme sa zamerali na ich dlhodobý úspech, nie na krátkodobý pobyt bez reálnej budúcnosti," dodal Armstrong.

Dvorský vstúpil do kempu s cieľom vybojovať si pozíciu v základnej zostave, čo pred jeho začiatkom potvrdil vlastnými slovami.