Minúta po minúte: Uzávierka prestupov NHL 2023 LIVE (trade deadline)

Redakcia blogu Oh my Hockey na Sportnete ako každý rok sleduje dianie minútu po minúte.

15:55 - Změny týmů přinášejí také nové lákadla pro sběratele dresů, například dnes v noci se Mikael Granlund stal prvním hráčem v historii Pittsburghu, který nastoupil do soutěžního zápasu v dresu s číslem #64. To stejné se týká také obránce Kings, Vladislava Gavrikova, který poprvé v historii klubu nasadil dres s číslem #84.

15:32 - Jednou z nečekaných výměn posledních dnů byl brankář Jonathan Quick, kterého nejprve poslali Los Angeles Kings do Columbusu výměnou za Joonase Korpisala a Vladislava Gavrikova, aby jej o pouhých 48 hodin později získali do týmu Vegas Golden Knights. Quickovo dvoudenní angažmá u Blue Jackets se tak stalo předmětech spousty vtípků.

15:11 - A máme tu také první přestupovou bombu! JAKUB VRÁNA byl právě vyměněn do St. Louis Blues!

15:10 - Dnes za sebou máme již také první výměnu dne. NICK BONINO se stěhuje ze San Jose do Pittsburghu. Čtyřiatřicetiletý útočník se vrací do známého prostředí, s Pens vyhrál dva Stanley Cupy v letech 2016 a 2017.

15:05 - Právě zmiňovaný Kane už stihl za Rangers debutovat v nočním zápase proti Ottawě. Debut si jistě představoval jinak (Rangers podlehli Senators 3:5), Kane si přesto své nové angažmá zatím pochvaluje:

"Je to tým z Original Six, hrají ve skvělé hale před skvělými fanoušky. Je to vzrušující, hlavně mládí v týmu. Podívejte se třeba na Filipa Chytila, letos opravdu vylétl a má skvělou sezónu."

15:01 - Dobré odpoledne, vážení čtenáři. Vítáme vás u streamu k letošní trade deadline v NHL. Uzávěrka výměn s sebou každý rok přináší spoustu menších či větších trejdů, ať už očekávaných nebo překvapivých. Samozřejmě ne všichni manažeři se rozhodli vyčkávat až na poslední možnou chvíli, takže v uplynulých dnech a týdnech jsme mohli být svědky například výměn Patrika Kanea či Vladimira Tarasenka do New Yorku Rangers. Přesto na trhu zůstávají zajímavá jména, jako například Erik Karlsson, který sám naznačil, že by se případné výměně nebránil. Pojďme se tedy pustit do sledování trade deadline 2023!

15:00 - Začíná živý přenos.