Z Los Angeles odchádza legenda. Quick je súčasťou výmeny

LOS ANGELES. Vychytal im dva Stanleyho poháre a dúfajú, že jeho odchod pomôže k ďalším. Ako informuje insider Elliotte Friedman, Jonathan Quick sa sťahuje do Columbusu Blue Jackets.

Počas šestnástich sezón v Kalifornii odchytal 743 duelov v základnej časti a ďalších 92 v play off. Pri výhrach Stanley Cupov v rokoch 2012 a 2014 pôsobil neprekonateľným dojmom.

Podľa novinára Franka Seravalliho nie je jeden z najlepších amerických brankárov v histórii šťastný. Po výhre bolo vidieť sklamanie aj na hráčoch Kings vrátane kapitána Kopitara, ktorý strelil štyri góly. Quick letí s tímom späť do Los Angeles.

"Králi" si od Columbusu zapýtali duo obranca-brankár. Pred časom sa čakalo, že takto získajú Jakoba Chychruna a Karla Vejmelku z Arizony, ich cena však bola privysoká.

Gavrikov v ostatnom období nehral z preventívnych dôvodov. Bolo dopredu jasné, že ho klub plánuje vymeniť, a tak ho nechávali sedieť na tribúne ako zdravého náhradníka.

Je to obranca do prvého či druhého páru. Jeho kvality sa ukazujú najmä v defenzíve, no s podporou tímu dokáže prispieť aj slušným bodovaním. V slabom Columbuse v tejto sezóne dosiahol len 10 (3+7) bodov v 52 zápasoch.