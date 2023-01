Veľká výmena v NHL. Vancouver poslal svojho kapitána do New Yorku

Vancouver si ho vybral v 1. kole z deviateho miesta draftu v roku 2013. Nasledujúci ročník strávil v juniorskej OHL, no v ďalšej sa už dostal do prvého tímu a postupne sa zaradil k lídrom Canucks.

"Kosatky" vymenili Bo Horvata do New Yorku Islanders za útočníkov Anthonyho Beauvilliera, Aatu Rätyho a podmienečný výber v prvom kole tohtoročného draftu.

Generálny manažér Lou Lamoriello si od príchodu Horvata veľa sľubuje: "Podľa môjho názoru z nás urobí lepší tím a dá nám lepšiu príležitosť dosiahnuť to, čo chceme. Verím, že nám pomôže dostať sa do play off a potom pôjdeme krok za krokom."

Klub navyše figuruje až na 12. mieste tabuľky Západnej konferencie 14 bodov za postupovou osmičkou. New York je desiaty na východe a šiesty v Metropolitnej divízii len dva body za Pittsburghom. "Ostrovania" veria, že produktívny útočník im pomôže dostať sa do play off.

Lamoriello uviedol, že zatiaľ neprebehli žiadne rokovania, no Islanders získali Horvata s cieľom podpísať s ním nový dlhodobý kontrakt. Inak by sa po sezóne stal neobmedzeným voľným hráčom. "Je dôležité to spraviť čo najskôr a urobíme všetko, čo bude v našich silách," dodal.

Horvata zaskočila správa o trejde, keďže je momentálne s rodinou na dovolenke vo Walt Disney World. S tým, že nezostane vo Vancouveri, však počítal už dlhšie. Rokovania o novej zmluve totiž zamrzli a zatiaľ ani nevie, či bude rokovať s Islanders.

"Stalo sa to príliš rýchlo, takže zatiaľ neboli žiadne rozhovory. Nechám to na agentovi. V lete i na začiatku roka som si myslel, že navždy zostanem v Canucks. No veci nešli tak, ako som chcel a doviedlo ma to až sem," povedal Horvat.

Pomôže na presilovke

V 49 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 54 bodov a s 31 gólmi si vyrovnal svoje sezónne maximum. Doterajší kapitán Vancouveru bol druhý najproduktívnejší hráč klubu, o štyri body viac má iba Elias Pettersson.