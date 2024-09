Tatar po návrate k Devils žiari: Na tento deň som sa veľmi tešil

Týmito slovami opísal Tomáš Tatar svoje dojmy zo začiatku prípravného kempu s New Jersey Devils. Netají sa, že si návrat do klubu, v ktorom už strávil dve sezóny, veľmi užíva.

NEWARK. "Je to skvelé, na tento deň som sa veľmi tešil. Je ťažký, ale aj vzrušujúci."

Aj on sám tentoraz zvolil iný prístup. Chce sa lepšie pripraviť, aby ukázal, že vlaňajšia sezóna, počas ktorej vystriedal dva tímy, bola len krátkodobou krízou.

"Chce nastaviť latku vysoko a to sa týka aj nás. Prišli sme s vysokými očakávaniami a chceme ich naplniť," pokračoval Tatar.

Devils povedie do novej sezóny kouč Sheldon Keefe. Manažment ho najal po jeho konci v Toronte.

"Posledná sezóna bola pre mňa náročná. Do Ameriky som prišiel neskoro, pred kempom som sa nestihol ani zabývať. Teraz som zvolil odlišný prístup. Podpísal som zmluvu skôr, usadil som sa, aby bolo všetko pripravené a mohol som sa sústrediť na hokej," prezradil svoj recept.

Počas nasledujúcich dvoch týždňov budú tréneri kryštalizovať zostavu a jednotlivé útoky. Cieľom je vstúpiť do sezóny správnou nohou. Tatar bude mať o to väčšiu motiváciu, že ju "diabli" otvoria dvojzápasom v Prahe.

"Skvelý bonus. Som šťastný, že moji priatelia a rodina uvidia zápas NHL. Slováci to budú mať blízko. Je to vzrušujúci čas pre fanúšikov v Európe, ktorí môžu prísť a pozrieť si to," vyjadril sa najstarší Slovák v NHL.