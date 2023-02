Končí sa slávna éra. Patrick Kane prestupuje do New Yorku

O všetkých detailoch informuje Emily Kaplanová z ESPN. Tá vykreslila, ako by mala výmena vyzerať, chýbajú už len niektoré detaily. Oficiálne by mala byť oznámená najskôr o 23.00 SEČ, kluby ešte absolvujú posledné telefonické rozhovory.

Generálny manažér newyorského veľkoklubu získal Kanea za podmienečný výber v druhom kole draftu 2023 a voľbu vo štvrtom kole toho istého draftu. "Čierni jastrabi" si zároveň ponechajú polovicu z jeho 10,5-miliónového platu.

Vyššia z draftových volieb sa presunie v tejto podobe v takom prípade, ak Rangers nepostúpia v budúcom play off do finále konferencie. Ak sa im to podarí, výber sa presunie do prvého kola v roku 2024 alebo 2025.