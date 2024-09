Slafkovský ohuruje už na začiatku kempu. Najlepší hráč, ospevuje ho expert

Nastupoval predovšetkým so starými známymi v prvom útoku. Jeho spolupráca s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom priniesla pekné akcie aj gól.

Anthony Martineau z TVA Sports potom, čo videl Slafkovského naživo, skonštatoval: "Vyzerá byť v top forme. Veľký, rýchly, tvrdý, sebavedomý. A jeho trio s Caufieldom a Suzukim nestratilo ani kvapku z ich chémie."

A pri ňom to neskončilo. David Calabretta z The Fourth Period po prvom tréningu predpovedal, že Slafkovský "bude mať fenomenálny rok" a Arpon Basu z The Athletic zhodnotil, že Košičan "vyzeral fantasticky".