Čaká ho boj o Stanley Cup i starý priateľ. Je Tarasenko posledným dielikom?

NEW YORK, ST. LOUIS. Do prestupovej uzávierky stále zostávajú tri týždne, no vo štvrtok sa udial už druhý veľký trejd v NHL v roku 2023. Po Horvatovi sa sťahuje aj Vladimir Tarasenko.

Ruský útočník patril k hlavným kandidátom na výmenu. Preto obchod, v ktorom figuruje jeho meno, nie je prekvapením.

Tarasenko sa zo St. Louis, kde strávil celú doterajšiu kariéru, presúva do New Yorku. Bude hrávať za tamojších Rangers, ktorí posilňujú po vzore mladších súrodencov z Long Islandu.