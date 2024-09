Černák bol šokovaný. Vrátil sa mu starý spoluhráč, hneď mu volal

TAMPA BAY. Pre hokejistov Tampy Bay Lightning sa sezónou 2024/25 začína nová éra. Po dlhých rokoch z tímu odišiel Steven Stamkos a novým kapitánom sa stal švédsky obranca Victor Hedman.

Spoluhráči mu stopercentne dôverujú a pre oficiálny klubový web to potvrdil aj Erik Černák.

"Som zaňho šťastný. Po odchode Stamkosa je to síce zmena, no nie až taká, lebo "Hedy" bol vždy líder na ľade i mimo neho, chcel pomáhať tímu aj spoluhráčom. Keď som prišiel do ligy, bol pre mňa veľký líder a vzor, ku ktorému som vzhliadal. Je to skvelá osoba, otec a manžel," zložil mu kompliment.